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Совфед одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию
Совфед одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, максимальная санкция составит до 500... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:07
2021-03-03T13:07
2021-03-03T13:09
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.Соответствующие изменения внесены в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно закону, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).Закон поступает на подпись президенту.
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совет федерации рф, политика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.
Соответствующие изменения внесены в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".
Согласно закону, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
Закон поступает на подпись президенту.