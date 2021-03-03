https://ria.ru/20210303/agitatsiya-1599739317.html

Совфед одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию

Совфед одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, максимальная санкция составит до 500... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:07

2021-03-03T13:07

2021-03-03T13:09

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.Соответствующие изменения внесены в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно закону, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210217/zakon-1597828618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, политика