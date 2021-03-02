https://ria.ru/20210302/yutub-1599674748.html

YouTube удалил видео RT с речью Трампа

YouTube удалил видео RT с речью Трампа

YouTube удалил видео RT с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо, сообщил телеканал. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T22:29

2021-03-02T22:29

2021-03-02T22:53

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. YouTube удалил видео RT с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо, сообщил телеканал.Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC, политик заявил, что может вновь решить баллотироваться в президенты. По его словам, демократы проиграют выборы главы государства в 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста президента.После этого RT получил предупреждение от YouTube. Как заявили РИА Новости в пресс-службе компании Google, которой принадлежит видеохостинг, политика YouTube запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения."YouTube удалил наше видео с речью Трампа с конференции консерваторов в Орландо. За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было "недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (оскорбительная речь Трампа. — Прим. ред.), хотя это прямой эфир без комментариев", — говорится в сообщении в Telegram-канале RT.Как отметили в RT, у Reuters, The Independent, ABC и многих других СМИ запись того же самого выступления осталась в доступе.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.Роскомнадзор 28 октября потребовал от компаний Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/youtube--1598502271.html

https://ria.ru/20201214/instagram-1589202734.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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телеканал rt, telegram (приложение), дональд трамп, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире