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YouTube удалил видео RT с речью Трампа
YouTube удалил видео RT с речью Трампа
YouTube удалил видео RT с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо, сообщил телеканал. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:29
2021-03-02T22:53
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. YouTube удалил видео RT с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо, сообщил телеканал.Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC, политик заявил, что может вновь решить баллотироваться в президенты. По его словам, демократы проиграют выборы главы государства в 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста президента.После этого RT получил предупреждение от YouTube. Как заявили РИА Новости в пресс-службе компании Google, которой принадлежит видеохостинг, политика YouTube запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения."YouTube удалил наше видео с речью Трампа с конференции консерваторов в Орландо. За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было "недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (оскорбительная речь Трампа. — Прим. ред.), хотя это прямой эфир без комментариев", — говорится в сообщении в Telegram-канале RT.Как отметили в RT, у Reuters, The Independent, ABC и многих других СМИ запись того же самого выступления осталась в доступе.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.Роскомнадзор 28 октября потребовал от компаний Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/youtube--1598502271.html
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телеканал rt, telegram (приложение), дональд трамп, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире

YouTube удалил видео RT с речью Трампа

22:29 02.03.2021 (обновлено: 22:53 02.03.2021)
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. YouTube удалил видео RT с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо, сообщил телеканал.
Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC, политик заявил, что может вновь решить баллотироваться в президенты. По его словам, демократы проиграют выборы главы государства в 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста президента.
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После этого RT получил предупреждение от YouTube. Как заявили РИА Новости в пресс-службе компании Google, которой принадлежит видеохостинг, политика YouTube запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения.
"YouTube удалил наше видео с речью Трампа с конференции консерваторов в Орландо. За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было "недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (оскорбительная речь Трампа. — Прим. ред.), хотя это прямой эфир без комментариев", — говорится в сообщении в Telegram-канале RT.
Как отметили в RT, у Reuters, The Independent, ABC и многих других СМИ запись того же самого выступления осталась в доступе.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
Роскомнадзор 28 октября потребовал от компаний Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ.
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