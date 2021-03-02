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Forbes: Россия и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии

Forbes: Россия и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии

На прошлой неделе Крайний Север стал зоной условных боевых действий России и Североатлантического альянса. Об этом пишет Forbes. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:10

2021-03-02T17:10

2021-03-02T17:34

россия

маршал устинов (крейсер)

баренцево море

ввс сша

нато

forbes

f-35

норвегия

сша

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На прошлой неделе Крайний Север стал зоной условных боевых действий России и Североатлантического альянса. Об этом пишет Forbes.Две армии устроили своего рода дуэль в этом регионе, считает автор.Норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребитель F-35 и бомбардировщики B-1 ВВС США проводили учения у западного побережья Норвегии. Они отрабатывали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника.В учениях НАТО Dynamic Guard были задействованы внушительные силы: фрегат "Галифакс" ВМС Канады и ракетные катера норвежских ВМС "Стейль" и "Сторм". Немецкий танкер "Шпессарт", в свою очередь, оказывал им поддержку. Для участия в маневрах с авиабазы, расположенной в центральной части Норвегии, прилетели два американских стратегических бомбардировщика B-1. Учения подтвердили догадки наблюдателей о том, что США перебросили свои самолеты для отработки действий на случай морского сражения с ВМФ России, пишет автор. B-1 с их новыми противокорабельными ракетами дальностью 500 километров будут в числе самых мощных средств уничтожения кораблей противника. Истребители F-35 прикроют бомбардировщики от налета вражеской авиации.Подводные лодки НАТО также сыграют существенную роль. Их задача — обнаружить и атаковать российские корабли и прикрыть свои от ударов подводных лодок ВМФ противника.Мощный российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" репетировал удары по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде рядом с Норвегией. Он вышел в Баренцево море из Североморска. Корабль отработал взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществил учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнил стрельбы морским противолодочным оружием.После завершения маневров крейсер вернулся в Североморск, но сделал это по обходному маршруту. Один из самых мощных надводных кораблей в мире взял курс на юг — в Варангер-фьорд, через который проходит российско-норвежская морская граница. "Маршал Устинов" отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию американских бомбардировщиков B-1."В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали", — сказал пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html

россия

баренцево море

норвегия

сша

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россия, маршал устинов (крейсер), баренцево море, ввс сша, нато, forbes, f-35, норвегия, сша