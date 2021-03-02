Forbes: Россия и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
17:10 02.03.2021 (обновлено: 17:34 02.03.2021)
© Фото : Royal Norwegian Air ForceАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На прошлой неделе Крайний Север стал зоной условных боевых действий России и Североатлантического альянса. Об этом пишет Forbes.
Две армии устроили своего рода дуэль в этом регионе, считает автор.
В учениях НАТО Dynamic Guard были задействованы внушительные силы: фрегат "Галифакс" ВМС Канады и ракетные катера норвежских ВМС "Стейль" и "Сторм". Немецкий танкер "Шпессарт", в свою очередь, оказывал им поддержку. Для участия в маневрах с авиабазы, расположенной в центральной части Норвегии, прилетели два американских стратегических бомбардировщика B-1.
Учения подтвердили догадки наблюдателей о том, что США перебросили свои самолеты для отработки действий на случай морского сражения с ВМФ России, пишет автор. B-1 с их новыми противокорабельными ракетами дальностью 500 километров будут в числе самых мощных средств уничтожения кораблей противника. Истребители F-35 прикроют бомбардировщики от налета вражеской авиации.
Подводные лодки НАТО также сыграют существенную роль. Их задача — обнаружить и атаковать российские корабли и прикрыть свои от ударов подводных лодок ВМФ противника.
"Неудивительно, что пока корабли и самолеты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот провел учения у восточного побережья страны", — отмечает автор.
Мощный российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" репетировал удары по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде рядом с Норвегией. Он вышел в Баренцево море из Североморска. Корабль отработал взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществил учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнил стрельбы морским противолодочным оружием.
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После завершения маневров крейсер вернулся в Североморск, но сделал это по обходному маршруту. Один из самых мощных надводных кораблей в мире взял курс на юг — в Варангер-фьорд, через который проходит российско-норвежская морская граница. "Маршал Устинов" отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию американских бомбардировщиков B-1.
"В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали", — сказал пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.
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