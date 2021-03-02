Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210302/vaktsiny-1599531445.html
Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T04:49
2021-03-02T04:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_a61e45298b0b56cc7b660b228245872e.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании."Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении.В компании отметили, что данная мера станет дополнением к "непрерывным усилиям" Twitter по удалению наиболее вредоносной ложной информации относительно коронавируса. Отмечается, что соцсеть удалила уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.Кроме того, Twitter обещает наказывать нарушителей правил компании на основании системы, которая предусматривает бессрочную блокировку аккаунта за многократные нарушения.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_ba522137cd4532a621d60014480e6e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, twitter, в мире

Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

04:49 02.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании.
"Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что данная мера станет дополнением к "непрерывным усилиям" Twitter по удалению наиболее вредоносной ложной информации относительно коронавируса. Отмечается, что соцсеть удалила уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.
Кроме того, Twitter обещает наказывать нарушителей правил компании на основании системы, которая предусматривает бессрочную блокировку аккаунта за многократные нарушения.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАTwitterВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
13:58На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
13:55Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
Лента новостейМолния