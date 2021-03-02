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Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T04:49
2021-03-02T04:49
2021-03-02T04:49
распространение коронавируса
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сша
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в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании."Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении.В компании отметили, что данная мера станет дополнением к "непрерывным усилиям" Twitter по удалению наиболее вредоносной ложной информации относительно коронавируса. Отмечается, что соцсеть удалила уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.Кроме того, Twitter обещает наказывать нарушителей правил компании на основании системы, которая предусматривает бессрочную блокировку аккаунта за многократные нарушения.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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коронавирус covid-19, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Социальная сеть Twitter
будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса
, говорится в заявлении компании.
"Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что данная мера станет дополнением к "непрерывным усилиям" Twitter по удалению наиболее вредоносной ложной информации относительно коронавируса. Отмечается, что соцсеть удалила уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.
Кроме того, Twitter обещает наказывать нарушителей правил компании на основании системы, которая предусматривает бессрочную блокировку аккаунта за многократные нарушения.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.