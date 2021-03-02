https://ria.ru/20210302/vaktsiny-1599531445.html

Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T04:49

2021-03-02T04:49

2021-03-02T04:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании."Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении.В компании отметили, что данная мера станет дополнением к "непрерывным усилиям" Twitter по удалению наиболее вредоносной ложной информации относительно коронавируса. Отмечается, что соцсеть удалила уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.Кроме того, Twitter обещает наказывать нарушителей правил компании на основании системы, которая предусматривает бессрочную блокировку аккаунта за многократные нарушения.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, twitter, в мире