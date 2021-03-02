https://ria.ru/20210302/tseny-1599591240.html

Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены

Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены

Крупнейшие российские производители мяса птицы договорились пока не повышать отпускные цены, но отрасль рассчитывает на дополнительную поддержку государства,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:53

2021-03-02T13:53

2021-03-02T15:29

национальный союз птицеводов

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евросоюз

россия

экономика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Крупнейшие российские производители мяса птицы договорились пока не повышать отпускные цены, но отрасль рассчитывает на дополнительную поддержку государства, заявил РИА Новости гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.Решение приняли на совещании в Минсельхозе. В ответ производители попросили правительство увеличить лимит по льготным инвестиционным кредитам и продлить срок программы. Бизнес также надеется, что государство компенсирует часть затрат на килограмм выпущенной продукции. Как ранее сообщало ведомство, эта мера может действовать до 1 октября этого года.Окончательного решения по конкретным инструментам поддержки пока нет. Власти могут возместить компаниям часть капитальных затрат на строительство инфраструктуры для производства инкубационного яйца с 2022 года. Эта мера, как считают в Минсельхозе, позволит снизить зависимость производителей от импорта, в частности, из стран Евросоюза: там фиксируют рост инфекционных заболеваний среди животных. На совещании также обсуждали поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022-го ее предложили поднять с нуля до пяти процентов, а через год — уже до 15 процентов.Глава союза подчеркнул, что компромисс игроков отрасли и государства не означает, что бизнес зафиксирует цены на конкретном уровне или в определенном диапазоне."Мы говорим о том, что не будем повышать цены с текущих уровней, и я не думаю, что это решение является предметом внимания со стороны ФАС", — добавил Лахтюхов.Федеральная антимонопольная служба ранее начала проверку производителей мяса птицы и яиц по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2 процента, охлажденные и мороженые куры — на 2,6 процента. Цены на яйца в России росли на протяжении 17 недель — с начала сентября до января. Далее была корректировка, а в конце февраля они выросли на 1,1 процента.Куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен — плюс 1,9 процента.Регулирование цен на продовольствиеПравительство в конце декабря объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит цены, власти могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар.С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой государство вправе напрямую регулировать их цены, снизили с 30 до десяти процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/olivki-1599390301.html

https://ria.ru/20210302/poshlina-1599573787.html

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национальный союз птицеводов, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, россия, экономика