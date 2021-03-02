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Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Об этом... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:38
2021-03-02T12:33
национальный союз птицеводов
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева c участниками рынка.Динамику цен в ведомстве объяснили тремя факторами — подорожанием кормов, снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращением импорта инкубационных яиц. Последний фактор связан с ростом инфекционных заболеваний среди животных в странах Евросоюза. Чтобы снизить зависимость от импортных яиц, Минсельхоз планирует стимулировать внутреннее производство. В частности, на совещании участники обсудили поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года ее предложили поднять с нуля до пяти процентов, а через год — уже до 15 процентов.Правительство также рассматривает возможность возмещения капитальных затрат на строительство и развитие объектов для производства инкубационного яйца с 2022-го. Минсельхоз в релизе напомнил, что правительство уже приняло меры для стабилизации цен, в том числе на корма — это квоты и пошлины на вывоз зерна, пошлины на экспорт масличных культур. Кроме того, в этом году предпринимателям доступны субсидии на перевозку сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.По словам Патрушева, все это уже позволило замедлить внутренний рост на основные зерновые культуры и корма. Ведомство ожидает стабилизации в течение двух месяцев.Динамика ценПо данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2 процента, охлажденные и мороженые куры — на 2,6. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В первом месяце этого года стоимость снизилась, однако в феврале снова начала расти. Например, за период с 16 по 24 февраля — на 1,1 процента. Куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен — плюс 1,9 процента.Меры властейПравительство в конце декабря объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит цены, власти могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар.С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой государство вправе напрямую регулировать их цены, снизили с 30 до десяти процентов.
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национальный союз птицеводов, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

11:38 02.03.2021 (обновлено: 12:33 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева c участниками рынка.
Динамику цен в ведомстве объяснили тремя факторами — подорожанием кормов, снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращением импорта инкубационных яиц.
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Последний фактор связан с ростом инфекционных заболеваний среди животных в странах Евросоюза. Чтобы снизить зависимость от импортных яиц, Минсельхоз планирует стимулировать внутреннее производство. В частности, на совещании участники обсудили поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года ее предложили поднять с нуля до пяти процентов, а через год — уже до 15 процентов.
Правительство также рассматривает возможность возмещения капитальных затрат на строительство и развитие объектов для производства инкубационного яйца с 2022-го.
"Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены", — добавили в ведомстве.
Минсельхоз в релизе напомнил, что правительство уже приняло меры для стабилизации цен, в том числе на корма — это квоты и пошлины на вывоз зерна, пошлины на экспорт масличных культур. Кроме того, в этом году предпринимателям доступны субсидии на перевозку сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.
По словам Патрушева, все это уже позволило замедлить внутренний рост на основные зерновые культуры и корма. Ведомство ожидает стабилизации в течение двух месяцев.

Динамика цен

По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2 процента, охлажденные и мороженые куры — на 2,6. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В первом месяце этого года стоимость снизилась, однако в феврале снова начала расти. Например, за период с 16 по 24 февраля — на 1,1 процента.
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Меры властей

Правительство в конце декабря объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит цены, власти могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар.
С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой государство вправе напрямую регулировать их цены, снизили с 30 до десяти процентов.
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