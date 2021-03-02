https://ria.ru/20210302/tailand-1599604780.html

В Таиланде подготовили отели для вакцинированных туристов

В Таиланде подготовили отели для вакцинированных туристов

В туристических провинциях Таиланда власти подготовили гостиницы для вакцинированных иностранцев, в том числе для гостей из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:24

2021-03-02T16:24

2021-03-02T16:24

туристы

вакцинация

отдых

пхукет (остров)

коронавирус covid-19

гостиницы

отели

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125799_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6cb8b850648202a5171243b9a70553bd.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В туристических провинциях Таиланда власти подготовили гостиницы для вакцинированных иностранцев, в том числе для гостей из России, сообщает АТОР.Министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн рассказал, что по плану приема привитых отдыхающих в пяти провинциях уже подготовлены около 6700 номеров в отелях. Там будут проживать путешественники во время карантина.Таиланд планирует сократить для этой категории прибывших срок изоляции до трех дней. Затем они смогут свободно отдыхать в выбранной гостинице, пользуясь всей инфраструктурой. Также туристам придется еще до прибытия в страну установить на телефон обязательное приложение "Thailand Plus".

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, вакцинация, отдых, пхукет (остров), коронавирус covid-19, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, таиланд, туризм