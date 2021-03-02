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В Таиланде подготовили отели для вакцинированных туристов
В Таиланде подготовили отели для вакцинированных туристов
В туристических провинциях Таиланда власти подготовили гостиницы для вакцинированных иностранцев, в том числе для гостей из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:24
2021-03-02T16:24
2021-03-02T16:24
туристы
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отдых
пхукет (остров)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В туристических провинциях Таиланда власти подготовили гостиницы для вакцинированных иностранцев, в том числе для гостей из России, сообщает АТОР.Министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн рассказал, что по плану приема привитых отдыхающих в пяти провинциях уже подготовлены около 6700 номеров в отелях. Там будут проживать путешественники во время карантина.Таиланд планирует сократить для этой категории прибывших срок изоляции до трех дней. Затем они смогут свободно отдыхать в выбранной гостинице, пользуясь всей инфраструктурой. Также туристам придется еще до прибытия в страну установить на телефон обязательное приложение "Thailand Plus".
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
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туристы, вакцинация, отдых, пхукет (остров), коронавирус covid-19, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, таиланд, туризм