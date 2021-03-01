https://ria.ru/20210301/tailand-1599450738.html

Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов

Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов

В Таиланде анонсировали ряд новых мер, связанных с порядком въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:50

2021-03-01T16:50

2021-03-01T16:50

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

краби (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Таиланде анонсировали ряд новых мер, связанных с порядком въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит, сообщает АТОР.Как минимум, одним из условий прибытия гостей (в том числе и привитых от коронавируса) станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus". Оно должно быть загружено и установлено до въезда в страну. Программа разработана для отслеживания и информирования путешественников о контактах с зараженными.С помощью сервиса гости будут регистрироваться в отелях, ресторанах, торговых центрах и достопримечательностях, сканируя специальные QR-коды.Приложению потребуется доступ к GPS смартфона, но управление по туризму заявляет, что собранная информация будет использоваться только в целях общественного здравоохранения и не будет нарушать право на неприкосновенность частной жизни.Кроме того, в марте туристам обещано еще одно новшество. Как ожидается, в провинциях Чонбури, Краби, Пхангнга, Чиангмай и Пхукет, где начнется вакцинация, изменятся условия пребывания путешественников на самоизоляции.Будет запущена программа "Карантин на территории отеля", в рамках которой постояльцы смогут перемещаться по территории гостиницы, а не ограничиваться в течение двух недель передвижением внутри номера.

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

краби (провинция)

пхукет (остров)

таиланд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, краби (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд