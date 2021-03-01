https://ria.ru/20210301/tailand-1599450738.html
Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов
Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов
В Таиланде анонсировали ряд новых мер, связанных с порядком въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:50
2021-03-01T16:50
2021-03-01T16:50
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
краби (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Таиланде анонсировали ряд новых мер, связанных с порядком въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит, сообщает АТОР.Как минимум, одним из условий прибытия гостей (в том числе и привитых от коронавируса) станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus". Оно должно быть загружено и установлено до въезда в страну. Программа разработана для отслеживания и информирования путешественников о контактах с зараженными.С помощью сервиса гости будут регистрироваться в отелях, ресторанах, торговых центрах и достопримечательностях, сканируя специальные QR-коды.Приложению потребуется доступ к GPS смартфона, но управление по туризму заявляет, что собранная информация будет использоваться только в целях общественного здравоохранения и не будет нарушать право на неприкосновенность частной жизни.Кроме того, в марте туристам обещано еще одно новшество. Как ожидается, в провинциях Чонбури, Краби, Пхангнга, Чиангмай и Пхукет, где начнется вакцинация, изменятся условия пребывания путешественников на самоизоляции.Будет запущена программа "Карантин на территории отеля", в рамках которой постояльцы смогут перемещаться по территории гостиницы, а не ограничиваться в течение двух недель передвижением внутри номера.
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, краби (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
В Таиланде анонсировали ряд новых мер, связанных с порядком въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит, сообщает
АТОР.
Как минимум, одним из условий прибытия гостей (в том числе и привитых от коронавируса) станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus". Оно должно быть загружено и установлено до въезда в страну. Программа разработана для отслеживания и информирования путешественников о контактах с зараженными.
С помощью сервиса гости будут регистрироваться в отелях, ресторанах, торговых центрах и достопримечательностях, сканируя специальные QR-коды.
Приложению потребуется доступ к GPS смартфона, но управление по туризму заявляет, что собранная информация будет использоваться только в целях общественного здравоохранения и не будет нарушать право на неприкосновенность частной жизни.
Кроме того, в марте туристам обещано еще одно новшество. Как ожидается, в провинциях Чонбури, Краби, Пхангнга, Чиангмай и Пхукет, где начнется вакцинация, изменятся условия пребывания путешественников на самоизоляции.
Будет запущена программа "Карантин на территории отеля", в рамках которой постояльцы смогут перемещаться по территории гостиницы, а не ограничиваться в течение двух недель передвижением внутри номера.