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Горбачев рассказал о первой встрече с будущей супругой
Горбачев рассказал о первой встрече с будущей супругой
Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, как впервые увидел свою будущую супругу на танцах, однако тогда они оба сделали вид, что не интересны друг... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:34
2021-03-02T16:34
2021-03-02T16:36
раиса горбачева
общество
михаил горбачев
ссср
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, как впервые увидел свою будущую супругу на танцах, однако тогда они оба сделали вид, что не интересны друг другу.Во вторник первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв отмечает свой 90-летний день рождения."Это были танцы. Значит, я посмотрел, она сделал вид, что как будто меня нет вообще, никакого внимания. Я очень старался, чтобы тоже сделать вид, (что не обращаю) никакого внимания. Но что-то такое пронзительное. Вот это и есть тот самый первый взгляд", - рассказал Горбачёв в эфире "Первого канала".По его словам, дальше ему всё время хотелось встречаться с Раисой Максимовной. "Я-то человек уже взрослый был, а она такая девчонка передо мной… Мы взялись за руки и ходили всю жизнь. Да, а потом однажды сели и разговаривали всю ночь и договорились жить до конца вместе", - сказал политик.Он также отметил, что на свадьбе Горбачёвых никого из родственников супругов не было.
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599543988.html
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раиса горбачева, общество, михаил горбачев, ссср
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар – РИА Новости.
Первый президент СССР Михаил Горбачёв
рассказал, как впервые увидел свою будущую супругу на танцах, однако тогда они оба сделали вид, что не интересны друг другу.
Во вторник первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв отмечает свой 90-летний день рождения.
"Это были танцы. Значит, я посмотрел, она сделал вид, что как будто меня нет вообще, никакого внимания. Я очень старался, чтобы тоже сделать вид, (что не обращаю) никакого внимания. Но что-то такое пронзительное. Вот это и есть тот самый первый взгляд", - рассказал Горбачёв в эфире "Первого канала".
По его словам, дальше ему всё время хотелось встречаться с Раисой Максимовной. "Я-то человек уже взрослый был, а она такая девчонка передо мной… Мы взялись за руки и ходили всю жизнь. Да, а потом однажды сели и разговаривали всю ночь и договорились жить до конца вместе", - сказал политик.
Он также отметил, что на свадьбе Горбачёвых никого из родственников супругов не было.