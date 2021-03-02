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В Москве откроют постковидный стационар
В Москве откроют постковидный стационар
Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:11
2021-03-02T15:11
распространение коронавируса
александр горелов
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коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - сказал Горелов, выступая на Первом канале.Он уточнил, что это будет классический терапевтический стационар.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве откроют постковидный стационар

15:11 02.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в диспетчерской приемного отделения
Врач в диспетчерской приемного отделения - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - сказал Горелов, выступая на Первом канале.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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Он уточнил, что это будет классический терапевтический стационар.
 
Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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