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В Москве откроют постковидный стационар
В Москве откроют постковидный стационар
Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:11
2021-03-02T15:11
2021-03-02T15:11
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - сказал Горелов, выступая на Первом канале.Он уточнил, что это будет классический терапевтический стационар.
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