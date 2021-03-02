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В Москве откроют постковидный стационар

В Москве откроют постковидный стационар

Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:11

2021-03-02T15:11

2021-03-02T15:11

распространение коронавируса

александр горелов

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коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Терапевтический стационар откроют в Москве для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - сказал Горелов, выступая на Первом канале.Он уточнил, что это будет классический терапевтический стационар.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/covid-1599268399.html

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2021

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