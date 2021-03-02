https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей

Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей

Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сказала в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:42

2021-03-02T10:42

2021-03-02T11:07

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

китай

турция

технологии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран – и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты", - заявила она.Вместе с тем, подчеркнула спикер Совфеда, блокировка иностранных соцсетей, на ее взгляд, это не путь России."Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности - это бессмысленное занятие" - убеждена Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210224/pravila-1598746512.html

россия

китай

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, китай, турция, технологии