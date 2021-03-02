Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html
Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей
Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей
Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сказала в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:42
2021-03-02T11:07
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
китай
турция
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154825/25/1548252532_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_c8b70d66c1f3680e510b7b2c08985e64.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран – и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты", - заявила она.Вместе с тем, подчеркнула спикер Совфеда, блокировка иностранных соцсетей, на ее взгляд, это не путь России."Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности - это бессмысленное занятие" - убеждена Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20210224/pravila-1598746512.html
россия
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154825/25/1548252532_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_50b22897c381aa1ca6fb68847f8e47da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, китай, турция, технологии

Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей

10:42 02.03.2021 (обновлено: 11:07 02.03.2021)
 
© ФотоСоциальные сети
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран – и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты", - заявила она.
Вместе с тем, подчеркнула спикер Совфеда, блокировка иностранных соцсетей, на ее взгляд, это не путь России.
"Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности - это бессмысленное занятие" - убеждена Матвиенко.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 11:57
Лавров призвал выработать правила регулирования соцсетей
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКитайТурцияТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
Лента новостейМолния