МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобритании российской подводной лодки в проливе Ла-Манш рядом с территориальными водами королевства.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом", — заметил пользователь Majicat. "Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу… Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!" — возмутился Mikey53."Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?" — задался вопросом Geedward."Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!" — выразил мнение BIGSCREEN."Если русские вторгнутся на резиновых лодках из (французского. — Прим. ред.) Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались", — сыронизировал JonO."Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует", — заявил Rinzler.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобританиироссийской подводной лодки в проливе Ла-Манш рядом с территориальными водами королевства.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует", — заявил Rinzler.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
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