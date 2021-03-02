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Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобритании российской подводной лодки в проливе Ла-Манш рядом с... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T03:52
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобритании российской подводной лодки в проливе Ла-Манш рядом с территориальными водами королевства.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом", — заметил пользователь Majicat. "Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу… Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!" — возмутился Mikey53."Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?" — задался вопросом Geedward."Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!" — выразил мнение BIGSCREEN."Если русские вторгнутся на резиновых лодках из (французского. — Прим. ред.) Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались", — сыронизировал JonO."Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует", — заявил Rinzler.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
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россия, вмс великобритании, ла-манш, великобритания, в мире

Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше

03:52 02.03.2021 (обновлено: 12:04 02.03.2021)
 
© Фото : Royal NavyПатрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Royal Navy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобритании российской подводной лодки в проливе Ла-Манш рядом с территориальными водами королевства.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
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"Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом", — заметил пользователь Majicat.
"Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу… Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!" — возмутился Mikey53.
"Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?" — задался вопросом Geedward.
"Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!" — выразил мнение BIGSCREEN.
"Если русские вторгнутся на резиновых лодках из (французского. — Прим. ред.) Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались", — сыронизировал JonO.
© Фото : Royal Navy

Российская подводная лодка в Ла-Манше

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
1 из 3

Российская подводная лодка в Ла-Манше

© Фото : Royal Navy
© Фото : Royal Navy

Военнослужащий патрульного корабля ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
2 из 3

Военнослужащий патрульного корабля ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку

© Фото : Royal Navy
© Фото : Royal Navy

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey и российская подводная лодка в Ла-Манше

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
3 из 3

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey и российская подводная лодка в Ла-Манше

© Фото : Royal Navy
1 из 3

Российская подводная лодка в Ла-Манше

© Фото : Royal Navy
2 из 3

Военнослужащий патрульного корабля ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку

© Фото : Royal Navy
3 из 3

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey и российская подводная лодка в Ла-Манше

© Фото : Royal Navy
"Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует", — заявил Rinzler.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
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