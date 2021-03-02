https://ria.ru/20210302/schegol-1599574724.html

Эксперты сообщили о "нашествии" щеглов в Москве

Эксперты сообщили о "нашествии" щеглов в Москве

Специалисты отмечают в Москве "нашествие щеглов", наибольшая концентрация этих птиц наблюдается на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:35

2021-03-02T12:35

2021-03-02T12:39

мосприрода

новости - экология

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты отмечают в Москве "нашествие щеглов", наибольшая концентрация этих птиц наблюдается на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды."В природном заказнике "Жулебинский" на юго-востоке Москвы в этом году специалисты Мосприроды отметили нашествие щеглов, количество птиц в стае достигает 40. Стая птиц регулярно посещает кормушки в природном заказнике, где специалисты Мосприроды оставляют для них корм. Щегол зимует и гнездится в Москве вдоль ее главной реки и притоков", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году, кроме заказника "Жулебинский", щеглов видели в Измайловском лесопарке, ЛЗ "Долина реки Сходни в Куркино", в природно-историческом парке "Тушинский", в Битцевском лесу и КЗ "Зеленоградский".

https://ria.ru/20210302/moskva-1599558277.html

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мосприрода, новости - экология, москва