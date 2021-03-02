Мишкин и Чепига вошли в список санкций США по Навальному
21:51 02.03.2021 (обновлено: 22:18 02.03.2021)
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. ФСБ, ГРУ, а также российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига продублированы в санкциях США по Алексею Навальному, против которых уже действовали санкции по делу Скрипалей, сообщили госдеп и минфин США.
Формально режим санкций против названных лиц не изменится.
"Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по… исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки", - говорится в сообщении минфина.
Таким образом, против ФСБ и ГРУ на настоящий момент действуют санкции по киберсфере, нераспространению и по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а против Чепиги и Мишкина - по нераспространению и CAATSA.
Санкции вводятся параллельно с Евросоюзом.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.