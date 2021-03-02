https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599671179.html

Мишкин и Чепига вошли в список санкций США по Навальному

Мишкин и Чепига вошли в список санкций США по Навальному

ФСБ, ГРУ, а также российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига продублированы в санкциях США по Алексею Навальному, против которых уже действовали... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:51

2021-03-02T21:51

2021-03-02T22:18

министерство финансов сша

сергей лавров

евросоюз

главное разведывательное управление рф

дмитрий песков

москва

алексей навальный

сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. ФСБ, ГРУ, а также российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига продублированы в санкциях США по Алексею Навальному, против которых уже действовали санкции по делу Скрипалей, сообщили госдеп и минфин США.Формально режим санкций против названных лиц не изменится."Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по… исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки", - говорится в сообщении минфина.Таким образом, против ФСБ и ГРУ на настоящий момент действуют санкции по киберсфере, нераспространению и по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а против Чепиги и Мишкина - по нераспространению и CAATSA.Санкции вводятся параллельно с Евросоюзом.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/borrel-1599655846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/balbek-1599660576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, сергей лавров, евросоюз, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, алексей навальный, сша