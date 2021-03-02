https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599663647.html
США опубликовали санкционный список по Навальному
США опубликовали санкционный список по Навальному
Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:34
2021-03-02T20:34
2021-03-02T22:07
министерство обороны рф (минобороны рф)
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игорь краснов
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, говорится на сайте ведомства.В частности, речь идет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), а также ФГБУ "27 Научный центр" и 33-м центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ.В санкционный список попали глава ФСБ Бортников, глава ФСИН Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента Андрей Ярин.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), александр калашников, игорь краснов, министерство финансов сша, алексей навальный, александр бортников, сша, в мире