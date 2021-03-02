https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599652729.html
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального, заявил, что такое решение принято, чтобы... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:02
2021-03-02T19:02
2021-03-02T19:02
россия
руслан бальбек
алексей навальный
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального, заявил, что такое решение принято, чтобы поднять градус политической истерии.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения."Введенные США и ЕС санкции, связанные с Алексеем Навальным, нас не повергли в шок, это было просчитано и ожидаемо. Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия в отношении скандального блогера", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, Запад "пытается нас запугать" чтобы добиться освобождения Навального и тем самым "показать всему миру, что они могут влиять на позицию российского государственного строя"."Но это заблуждение. Мы в самом прямом смысле отправили Алексея Навального за железный занавес не за его политические инсинуации, а за откровенную уголовщину. И ему там самое место", - добавил Бальбек.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599649151.html
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599638124.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан бальбек, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
, комментируя введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального
, заявил, что такое решение принято, чтобы поднять градус политической истерии.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
"Введенные США и ЕС санкции, связанные с Алексеем Навальным, нас не повергли в шок, это было просчитано и ожидаемо. Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия в отношении скандального блогера", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, Запад "пытается нас запугать" чтобы добиться освобождения Навального и тем самым "показать всему миру, что они могут влиять на позицию российского государственного строя".
"Но это заблуждение. Мы в самом прямом смысле отправили Алексея Навального за железный занавес не за его политические инсинуации, а за откровенную уголовщину. И ему там самое место", - добавил Бальбек.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что Москва
однозначно отреагирует на возможные санкции США
против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.