https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599652729.html

Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального, заявил, что такое решение принято, чтобы... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:02

2021-03-02T19:02

2021-03-02T19:02

россия

руслан бальбек

алексей навальный

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального, заявил, что такое решение принято, чтобы поднять градус политической истерии.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения."Введенные США и ЕС санкции, связанные с Алексеем Навальным, нас не повергли в шок, это было просчитано и ожидаемо. Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия в отношении скандального блогера", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, Запад "пытается нас запугать" чтобы добиться освобождения Навального и тем самым "показать всему миру, что они могут влиять на позицию российского государственного строя"."Но это заблуждение. Мы в самом прямом смысле отправили Алексея Навального за железный занавес не за его политические инсинуации, а за откровенную уголовщину. И ему там самое место", - добавил Бальбек.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599649151.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599638124.html

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россия, руслан бальбек, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире