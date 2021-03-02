https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599631547.html

Слуцкий назвал новые санкции ЕС против России бесполезными

Слуцкий назвал новые санкции ЕС против России бесполезными

Решение о санкциях по ситуации с Алексеем Навальным в отношении глав силовых ведомств абсолютно противоправно и бесполезно, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:10

2021-03-02T17:10

2021-03-02T17:10

россия

александр калашников

леонид слуцкий

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

виктор золотов

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение о санкциях по ситуации с Алексеем Навальным в отношении глав силовых ведомств абсолютно противоправно и бесполезно, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Санкционный список ЕС по Навальному включает генпрокурора Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова, говорится в официальном журнале Евросоюза."Решение ЕС о персональных санкциях по кейсу Навального в отношении руководителей Генпрокуратуры, Росгвардии и ФСИН России абсолютно противоправно, равно так же, как и бесполезно. Собственно, это очередной шаг в цепи провокаций Запада, связанных с "берлинским пациентом", для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для политики сдерживания", - сказал Слуцкий журналистам."Никакого результата новые санкции принести не могут, и это прекрасно осознают европейские политики. Тем не менее, они вновь идут на нанесение еще одного удара по сотрудничеству России с ЕС по надуманному поводу", - добавил депутат.Он подчеркнул, что Россия, "безусловно, соразмерно ответит на все санкционные выпады"."Принцип взаимности никто не отменял. Остается только сожалеть, что в итоге все это может привести к деградации отношений", - подчеркнул он.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599629254.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599628638.html

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