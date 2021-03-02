https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html

США ввели санкции против России из-за Навального

США ввели санкции против России из-за Навального

Минторг США вносит в "черный список" 14 организаций по делу Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:57

2021-03-02T16:57

2021-03-02T17:28

минторг сша

дмитрий песков

москва

берлин (город)

в мире

алексей навальный

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Минторг США вносит в "черный список" 14 организаций по делу Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Мы добавляем 14 сторон в наш список организаций", - сказал представитель администрации на брифинге.По его словам, из их числа 13 - это коммерческие компании, включая 9 в России, 3 в Германии, 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России."Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)", - заявил представитель администрации.Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организации, будет подпадать под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии.США также ввели финансовые санкции против семи российских чиновников.По словам представителя администрации, вся собственность попавших в список лиц, которую удастся обнаружить в юрисдикции США, будет заблокирована."В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями", - добавил представитель администрации.Эти санкции предпринимаются в дополнение к санкциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210302/gatilov-1599620142.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599634977.html

https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599629254.html

https://ria.ru/20210302/gaz-1599527120.html

москва

берлин (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минторг сша, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире, алексей навальный, сша