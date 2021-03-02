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https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599590321.html
Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:49
2021-03-02T14:00
замена условного срока навального
госпитализация алексея навального
ив роше
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники."Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии - это взаимность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать в случае введения США антироссийских санкций.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599579767.html
https://ria.ru/20210302/potok-1599546679.html
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замена условного срока навального, госпитализация алексея навального, ив роше, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России

13:49 02.03.2021 (обновлено: 14:00 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 12:56
В Кремле заявили, что не будут ориентироваться на анонсы СМИ о санкциях
"Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии - это взаимность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать в случае введения США антироссийских санкций.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Вчера, 10:06
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 16:33
Косачев прокомментировал планы ЕС по новым санкциям против России
 
Замена условного срока НавальногоГоспитализация Алексея НавальногоИв РошеАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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