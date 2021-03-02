https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599579767.html

В Кремле заявили, что не будут ориентироваться на анонсы СМИ о санкциях

В Кремле заявили, что не будут ориентироваться на анонсы СМИ о санкциях

В Кремле не комментируют данные о введении США во вторник новых санкций против РФ, самое последнее, чего хотелось бы - ориентироваться на анонсы СМИ, заявил... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:56

2021-03-02T12:56

2021-03-02T13:02

россия

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

дмитрий песков

москва

сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле не комментируют данные о введении США во вторник новых санкций против РФ, самое последнее, чего хотелось бы - ориентироваться на анонсы СМИ, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Как отмечало агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники, ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года."Наверное, неуместно обсуждать не введенные санкции или какие-то ограничения, не введенные еще, и, конечно, последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться", - заявил Песков журналистам.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210302/gaz-1599527120.html

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599502222.html

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599443271.html

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