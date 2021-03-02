https://ria.ru/20210302/razvedka-1599634270.html

Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального

Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального

Разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:28

2021-03-02T17:28

2021-03-02T17:28

россия

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Впоследствии Генпрокуратура, получив ответ, объявила, что Германия "под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html

https://ria.ru/20210302/navalnaya-1599530405.html

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россия, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире