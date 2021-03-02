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Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:28
2021-03-02T17:28
россия
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Впоследствии Генпрокуратура, получив ответ, объявила, что Германия "под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире

Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального

17:28 02.03.2021
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Разведывательное сообщество с высокой степенью уверенности считает, что служащие российский ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального", - сказал он.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
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В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Впоследствии Генпрокуратура, получив ответ, объявила, что Германия "под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
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