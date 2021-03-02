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Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба, отметил, что работа должна быть четкой и... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:40
2021-03-02T17:23
транссибирская магистраль
байкало-амурская магистраль
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба, отметил, что работа должна быть четкой и ритмичной."Работа должна быть максимально четкой и ритмичной. В этой связи по итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба", - сказал Путин во время заключительного слова.Глава государства во вторник в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли."По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба ... Сейчас мы видим - проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта", - сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли.Он попросил "сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно"."И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства", - добавил глава государства.По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то "проблемы останутся"."Я еще раз напомню: количественные ориентиры расширения восточного полигона уже заданы ... Речь идет о том, чтобы установить конкретные сроки проведения работ", - добавил Путин.По его словам, это важно и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний."Прошу правительство четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе. И прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений... между угольными компаниями и РЖД, рассчитанных до 2024 года, чтобы у них было точное и ясное представление, сколько они смогут вывезти. В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности", - сказал Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли страны.По его словам, важно, чтобы "обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения" были строго определены.
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транссибирская магистраль, байкало-амурская магистраль, владимир путин, экономика

Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

16:40 02.03.2021 (обновлено: 17:23 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали
Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба, отметил, что работа должна быть четкой и ритмичной.
"Работа должна быть максимально четкой и ритмичной. В этой связи по итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба", - сказал Путин во время заключительного слова.
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Глава государства во вторник в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли.
"По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба ... Сейчас мы видим - проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта", - сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли.
Он попросил "сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно".
"И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства", - добавил глава государства.
По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то "проблемы останутся".
"Я еще раз напомню: количественные ориентиры расширения восточного полигона уже заданы ... Речь идет о том, чтобы установить конкретные сроки проведения работ", - добавил Путин.
По его словам, это важно и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний.
"Прошу правительство четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе. И прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений... между угольными компаниями и РЖД, рассчитанных до 2024 года, чтобы у них было точное и ясное представление, сколько они смогут вывезти. В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности", - сказал Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли страны.
По его словам, важно, чтобы "обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения" были строго определены.
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