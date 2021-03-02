https://ria.ru/20210302/putin-1599623595.html

Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба, отметил, что работа должна быть четкой и... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:40

2021-03-02T16:40

2021-03-02T17:23

транссибирская магистраль

байкало-амурская магистраль

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба, отметил, что работа должна быть четкой и ритмичной."Работа должна быть максимально четкой и ритмичной. В этой связи по итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба", - сказал Путин во время заключительного слова.Глава государства во вторник в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли."По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба ... Сейчас мы видим - проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта", - сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли.Он попросил "сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно"."И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства", - добавил глава государства.По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то "проблемы останутся"."Я еще раз напомню: количественные ориентиры расширения восточного полигона уже заданы ... Речь идет о том, чтобы установить конкретные сроки проведения работ", - добавил Путин.По его словам, это важно и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний."Прошу правительство четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе. И прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений... между угольными компаниями и РЖД, рассчитанных до 2024 года, чтобы у них было точное и ясное представление, сколько они смогут вывезти. В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности", - сказал Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли страны.По его словам, важно, чтобы "обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения" были строго определены.

https://ria.ru/20201222/bam-1590314958.html

https://ria.ru/20210302/energetika-1599607512.html

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транссибирская магистраль, байкало-амурская магистраль, владимир путин, экономика