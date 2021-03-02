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Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
Людям с аллергическим ринитом (поллинозом) сделать прививку от COVID-19 лучше до таяния снега, чтобы не попасть на период цветения, либо после стихания... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:32
2021-03-02T13:32
2021-03-02T13:43
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Людям с аллергическим ринитом (поллинозом) сделать прививку от COVID-19 лучше до таяния снега, чтобы не попасть на период цветения, либо после стихания проявлений болезни, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Прививку от коронавируса нужно сделать до цветения, либо после. Поллиноз не обязательно начинается в апреле, он может начаться и в конце марта, у некоторых он может быть и в августе. Все зависит от того, каким аллергеном он вызван. Самое первое начинается на березу и другие аллергены - это когда начинает таять снег", - сказал Вознесенский, отметив, что явление поллиноза может встречаться и весь весенне-летний период.Инфекционист подчеркнул, что человеку с начавшимся поллинозом прививку от коронавируса делать нельзя."Поллиноз – это аллергический ринит. Аллергическое состояние – это временное противопоказание против любой иммуноориентированной терапии, поэтому прививку можно делать после стихания проявлений поллиноза", - добавил Вознесенский.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Людям с аллергическим ринитом (поллинозом) сделать прививку от COVID-19 лучше до таяния снега, чтобы не попасть на период цветения, либо после стихания проявлений болезни, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН
Сергей Вознесенский.
"Прививку от коронавируса нужно сделать до цветения, либо после. Поллиноз не обязательно начинается в апреле, он может начаться и в конце марта, у некоторых он может быть и в августе. Все зависит от того, каким аллергеном он вызван. Самое первое начинается на березу и другие аллергены - это когда начинает таять снег", - сказал Вознесенский, отметив, что явление поллиноза может встречаться и весь весенне-летний период.
Инфекционист подчеркнул, что человеку с начавшимся поллинозом прививку от коронавируса делать нельзя.
"Поллиноз – это аллергический ринит. Аллергическое состояние – это временное противопоказание против любой иммуноориентированной терапии, поэтому прививку можно делать после стихания проявлений поллиноза", - добавил Вознесенский.