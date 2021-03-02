Эксперт оценил возможность отмены санкций против "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США не пойдут на полную отмену санкций против "Северного потока 2" по требованию Берлина, но возможно компромиссное решение: германским властям придется пойти на серьезные уступки для реализации проекта, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что намерены обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока 2", которые Берлин отвергает как посягательство на европейский суверенитет.
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"Американцы могут выставить жесткие условия для отмены санкций, полностью санкции, скорее всего, отменены точно не будут, но какие-то подвижки могут быть. Цель санкционной политики США - поддержка своих производителей, это даже не экономическое удушение сотрудничества России и Европы, а продвижение интересов американских производителей СПГ (сжиженного природного газа – ред.), поэтому, скорее всего, речь будет идти о каком-то компромиссном решении", - считает Камкин.
"В любом случае, здесь будет поиск какого-то компромисса с германской стороны ради реализации данного проекта, потому что уже огромные деньги вложены. Кроме того, это грозит огромными репутационными издержками, если все-таки от проекта в последний момент откажутся: естественно, германскому бизнесу такой расклад совсем не нужен, поэтому Берлин в данном контексте будет готов на достаточно серьезные уступки США в обмен на реализацию проекта", - резюмировал эксперт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.