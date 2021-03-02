https://ria.ru/20210302/pensii-1599599792.html

Миронов сообщил о потерях работающих пенсионеров

Миронов сообщил о потерях работающих пенсионеров

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:40

2021-03-02T14:40

2021-03-02T14:41

сергей миронов

валентина матвиенко

справедливая россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год.Ранее правительство России заявило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. В интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования этой индексации, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле."Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в России более 7,3 миллиона человек, в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год", - сказал Миронов РИА Новости.Также, по его данным, для восстановления индексации в 2020 году потребовались бы 368 миллиардов рублей. "На 2021 год эта сумма составила бы уже более 400 миллиардов рублей", - добавил лидер фракции.По оценке Миронова, в общей сложности государство задолжало пенсионерам около 1,4 триллиона рублей. "И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам", - заметил он.Миронов пояснил, что по итогам 2015 года потребительские цены выросли на 12,9%, а пенсия была проиндексирована только на 4%. "И такая недоиндексация происходила все последующие годы", - сказал он.Политик также напомнил, что в проекте альтернативного бюджета, который СР подготовила в осеннюю сессию, были прописаны источники дополнительных поступлений. "У нас доходы примерно на 5,5 триллионов рублей больше, чем заложено в бюджете правительства", - заметил Миронов.Главными из таких дополнительных источников, по его словам, могут стать: отказ от возврата НДС для экспортеров нефти и газа, это даст примерно 1,3 триллиона рублей, введение государственной монополии на оборот и производство этилового спирта, что позволит дополнительно собирать в бюджет около 400-500 миллиардов рублей в год. По словам Миронова, изменение методики расчета взимания таможенных пошлин может принести более 2 триллионов рублей.Кроме того, уверен парламентарий, дополнительные поступления в бюджет обеспечат еще целый ряд программных предложений "Справедливой России – За правду". Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения, упразднение "неэффективных" Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и переход к прямому финансированию из бюджета, а также введение нормально работающего налога на роскошь и сверхпотребление. Поступления в бюджет также обеспечит наведение порядка в сфере вылова рыбы и использования лесных богатств.

https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html

https://ria.ru/20210302/pensii-1599565722.html

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“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий “Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий 2021-03-02T14:40 true PT0M49S

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сергей миронов, валентина матвиенко, справедливая россия, владимир путин