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Миронов сообщил о потерях работающих пенсионеров
Миронов сообщил о потерях работающих пенсионеров
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:40
2021-03-02T14:41
сергей миронов
валентина матвиенко
справедливая россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год.Ранее правительство России заявило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. В интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования этой индексации, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле."Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в России более 7,3 миллиона человек, в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год", - сказал Миронов РИА Новости.Также, по его данным, для восстановления индексации в 2020 году потребовались бы 368 миллиардов рублей. "На 2021 год эта сумма составила бы уже более 400 миллиардов рублей", - добавил лидер фракции.По оценке Миронова, в общей сложности государство задолжало пенсионерам около 1,4 триллиона рублей. "И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам", - заметил он.Миронов пояснил, что по итогам 2015 года потребительские цены выросли на 12,9%, а пенсия была проиндексирована только на 4%. "И такая недоиндексация происходила все последующие годы", - сказал он.Политик также напомнил, что в проекте альтернативного бюджета, который СР подготовила в осеннюю сессию, были прописаны источники дополнительных поступлений. "У нас доходы примерно на 5,5 триллионов рублей больше, чем заложено в бюджете правительства", - заметил Миронов.Главными из таких дополнительных источников, по его словам, могут стать: отказ от возврата НДС для экспортеров нефти и газа, это даст примерно 1,3 триллиона рублей, введение государственной монополии на оборот и производство этилового спирта, что позволит дополнительно собирать в бюджет около 400-500 миллиардов рублей в год. По словам Миронова, изменение методики расчета взимания таможенных пошлин может принести более 2 триллионов рублей.Кроме того, уверен парламентарий, дополнительные поступления в бюджет обеспечат еще целый ряд программных предложений "Справедливой России – За правду". Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения, упразднение "неэффективных" Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и переход к прямому финансированию из бюджета, а также введение нормально работающего налога на роскошь и сверхпотребление. Поступления в бюджет также обеспечит наведение порядка в сфере вылова рыбы и использования лесных богатств.
https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html
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“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий
“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий
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сергей миронов, валентина матвиенко, справедливая россия, владимир путин

Миронов сообщил о потерях работающих пенсионеров

14:40 02.03.2021 (обновлено: 14:41 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год.
Ранее правительство России заявило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. В интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования этой индексации, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.
“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 08:05
Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий
"Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в России более 7,3 миллиона человек, в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год", - сказал Миронов РИА Новости.
Также, по его данным, для восстановления индексации в 2020 году потребовались бы 368 миллиардов рублей. "На 2021 год эта сумма составила бы уже более 400 миллиардов рублей", - добавил лидер фракции.
По оценке Миронова, в общей сложности государство задолжало пенсионерам около 1,4 триллиона рублей. "И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам", - заметил он.
Миронов пояснил, что по итогам 2015 года потребительские цены выросли на 12,9%, а пенсия была проиндексирована только на 4%. "И такая недоиндексация происходила все последующие годы", - сказал он.
Политик также напомнил, что в проекте альтернативного бюджета, который СР подготовила в осеннюю сессию, были прописаны источники дополнительных поступлений. "У нас доходы примерно на 5,5 триллионов рублей больше, чем заложено в бюджете правительства", - заметил Миронов.
Главными из таких дополнительных источников, по его словам, могут стать: отказ от возврата НДС для экспортеров нефти и газа, это даст примерно 1,3 триллиона рублей, введение государственной монополии на оборот и производство этилового спирта, что позволит дополнительно собирать в бюджет около 400-500 миллиардов рублей в год. По словам Миронова, изменение методики расчета взимания таможенных пошлин может принести более 2 триллионов рублей.
Кроме того, уверен парламентарий, дополнительные поступления в бюджет обеспечат еще целый ряд программных предложений "Справедливой России – За правду". Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения, упразднение "неэффективных" Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и переход к прямому финансированию из бюджета, а также введение нормально работающего налога на роскошь и сверхпотребление. Поступления в бюджет также обеспечит наведение порядка в сфере вылова рыбы и использования лесных богатств.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 11:44
В Госдуме считают, что точку в вопросе индексации пенсий поставит Путин
 
Сергей МироновВалентина МатвиенкоСправедливая РоссияВладимир Путин
 
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