https://ria.ru/20210302/pensii-1599565722.html

В Госдуме считают, что точку в вопросе индексации пенсий поставит Путин

В Госдуме считают, что точку в вопросе индексации пенсий поставит Путин

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов полагает, что окончательная точка по вопросу индексации РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:44

2021-03-02T11:44

2021-03-02T11:44

россия

ярослав нилов

валентина матвиенко

совет федерации рф

лдпр

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов полагает, что окончательная точка по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам будет поставлена в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, как это происходило и ранее по многим социально значимым вопросам.Ранее правительство России сообщило, что по поручению Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. В интервью РИА Новости во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле."Мы надеемся, что лед уже тронулся, и, наверное, в послании президента окончательная точка будет поставлена, как это ранее уже было по многим социально значимым вопросам, которые продолжительное время не решались", - отметил РИА Новости Нилов.Он напомнил, что в Госдуме эта тема обсуждается давно, на рассмотрении палаты в настоящее время находятся три соответствующих законопроекта. "Без корректировки пенсионного законодательства проиндексировать пенсии работающим пенсионерам будет невозможно", - заметил глава комитета.Нилов пояснил, что рассчитать объем средств, которые потребуются для индексации, сейчас сложно. "Чтобы сказать про настоящий момент, надо учитывать количество работающих пенсионеров, которые получают сейчас пенсии без учета индексации", - заметил он. К тому же, еще не определено, каким будет "путь для возврата индексации".Он привел расчеты, которые использовались фракцией ЛДПР при внесении законопроекта в 2020 году. "Наши расчеты, которые мы на момент внесения законопроекта предлагали, там получалось порядка 400 миллиардов дополнительно в год", - заметил он.Нилов также рассказал, что по закону индексация страховых пенсий проводится 1 января. "Соответственно, первая индексация может быть 1 января 2022 года", - заключил он.

https://ria.ru/20210209/pensii-1596656494.html

https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html

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россия, ярослав нилов, валентина матвиенко, совет федерации рф, лдпр, госдума рф, владимир путин, общество