https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html

Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий

Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий

Правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:05

2021-03-02T08:05

2021-03-02T13:17

россия

валентина матвиенко

экономика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", — добавила она.По словам сенатора, главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации."Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", — сказала она.Первого февраля правительство сообщило, что по поручению президента подготовило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад передали в администрацию главы государства.

https://ria.ru/20210118/pensiya-1593241990.html

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“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий “Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий 2021-03-02T08:05 true PT0M49S

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россия, валентина матвиенко, экономика