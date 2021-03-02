https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html
Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий
Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий
Правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:05
2021-03-02T08:05
2021-03-02T13:17
россия
валентина матвиенко
экономика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", — добавила она.По словам сенатора, главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации."Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", — сказала она.Первого февраля правительство сообщило, что по поручению президента подготовило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад передали в администрацию главы государства.
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“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий
“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий
2021-03-02T08:05
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РИА Новости
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", — добавила она.
По словам сенатора, главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.
"Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", — сказала она.
Первого февраля правительство сообщило, что по поручению президента подготовило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад передали в администрацию главы государства.