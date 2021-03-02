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https://ria.ru/20210302/pasporta-1599596771.html
В МИД надеются, что COVID-паспорта ЕС не будут дискриминировать россиян
В МИД надеются, что COVID-паспорта ЕС не будут дискриминировать россиян
Россия рассчитывает, что решение Евросоюза о COVID-паспортах не будет дискриминировать российских граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:25
2021-03-02T14:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение Евросоюза о COVID-паспортах не будет дискриминировать российских граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса."Посмотрим, чем это закончится, надеюсь решение будет приниматься с учетом мнений стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации - очень серьезный. Но как это скажется на возможности российских граждан - пока еще не могу сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе. Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег - о том, что рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.
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коронавирус covid-19, сергей лавров, евросоюз

В МИД надеются, что COVID-паспорта ЕС не будут дискриминировать россиян

14:25 02.03.2021 (обновлено: 14:26 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение Евросоюза о COVID-паспортах не будет дискриминировать российских граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
"Посмотрим, чем это закончится, надеюсь решение будет приниматься с учетом мнений стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации - очень серьезный. Но как это скажется на возможности российских граждан - пока еще не могу сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе. Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег - о том, что рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровЕвросоюз
 
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