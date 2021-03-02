https://ria.ru/20210302/pasporta-1599596771.html

В МИД надеются, что COVID-паспорта ЕС не будут дискриминировать россиян

В МИД надеются, что COVID-паспорта ЕС не будут дискриминировать россиян

Россия рассчитывает, что решение Евросоюза о COVID-паспортах не будет дискриминировать российских граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:25

2021-03-02T14:25

2021-03-02T14:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение Евросоюза о COVID-паспортах не будет дискриминировать российских граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса."Посмотрим, чем это закончится, надеюсь решение будет приниматься с учетом мнений стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации - очень серьезный. Но как это скажется на возможности российских граждан - пока еще не могу сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе. Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег - о том, что рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

https://ria.ru/20210120/covid-pasporta-1593828129.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей лавров, евросоюз