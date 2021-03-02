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Распространение коронавируса
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Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:52
2021-03-02T14:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это, насколько я понимаю, еще идея, которая разрабатывается. Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской демократии... отношение серьезное. И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.По его словам, если будет введен "ковидный паспорт", то "это будет противоречить принципу добровольности". "Значит людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь", - пояснил российский министр.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС

13:52 02.03.2021 (обновлено: 14:10 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это, насколько я понимаю, еще идея, которая разрабатывается. Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской демократии... отношение серьезное. И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.
По его словам, если будет введен "ковидный паспорт", то "это будет противоречить принципу добровольности". "Значит людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь", - пояснил российский министр.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
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