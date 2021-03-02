https://ria.ru/20210302/pasport-1599590949.html

Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС

Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС

Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:52

2021-03-02T13:52

2021-03-02T14:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей лавров

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это, насколько я понимаю, еще идея, которая разрабатывается. Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской демократии... отношение серьезное. И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.По его словам, если будет введен "ковидный паспорт", то "это будет противоречить принципу добровольности". "Значит людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь", - пояснил российский министр.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/koronavirus-1599512840.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, евросоюз, в мире