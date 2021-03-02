https://ria.ru/20210302/pase-1599577166.html

В Кремле назвали работу ПАСЕ без России неполноценной

В Кремле назвали работу ПАСЕ без России неполноценной

В Кремле считают, что без России работа таких организаций, как ПАСЕ, неполноценна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:47

2021-03-02T12:47

2021-03-02T12:53

россия

дмитрий песков

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что без России работа таких организаций, как ПАСЕ, неполноценна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотря о каких темах идет речь. Я думаю, там чуть-чуть было вырвано из контекста, поэтому нужно опять же говорить четко в определенном контексте. Но я хотел бы в общем сказать, что безусловно без РФ любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии помимо нашей заинтересованности объективно должна быть еще заинтересованность всех других стран-участниц", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько президент разделяет позицию российских парламентариев, что у РФ нет в ПАСЕ ни одного союзника. "Здесь, конечно, надо смотреть по конкретным вопросам, по конкретным действиям каждой делегации. Наверное, каких-то общих заключений я бы здесь не стал давать. Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ, работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия. Вы знаете, что президент России является убежденным сторонником диалога. Диалога во всех областях, диалога в обсуждении самых острых проблем. И президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько президент разделяет позицию российских парламентариев о целесообразности участия РФ в ПАСЕ и о том, что у РФ нет в ПАСЕ ни одного союзника."Я бы не стал делать каких-то обобщающих заявлений, там звучат и весьма трезвые голоса, звучат также голоса достаточно непримиримые, призывающие к тому, чтобы, что называется, рубить все концы. Нам более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости все-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210301/reforma-1599475927.html

россия

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россия, дмитрий песков, парламентская ассамблея совета европы, в мире