https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599659016.html

Разработчик "Новичка" считает, что Навального могли отравить при перелете

Разработчик "Новичка" считает, что Навального могли отравить при перелете

Вещества, которые в анализах оппозиционера Алексея Навального могли обнаружить немецкие врачи и якобы свидетельствующие об отравлении "Новичком", могли быть... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:57

2021-03-02T19:57

2021-03-02T19:59

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вещества, которые в анализах оппозиционера Алексея Навального могли обнаружить немецкие врачи и якобы свидетельствующие об отравлении "Новичком", могли быть введены ему во время перелета из России в Германию, заявил РИА Новости один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк."В самолете они запихали в него очень много фентанила и суфентанила (опиоидные анальгетики). Это то, что было у Скрипалей. Это они в самолете его "накормили". И в анализах это есть, которые (клиника) Charite представила", - сказал он.Свое мнение он основывает на публикации берлинской клиники Charite в медицинском журнале Lancet.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210302/navalnyy-1599657032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/starikov-1599516197.html

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леонид ринк, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире