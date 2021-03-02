https://ria.ru/20210302/otpusk-1599537369.html

Матвиенко призвала россиян планировать летний отпуск внутри страны

Матвиенко призвала россиян планировать летний отпуск внутри страны

Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году в России, поехать в Европу и в другие страны будет по-прежнему сложно из-за ситуации с... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:31

2021-03-02T08:31

2021-03-02T11:31

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

валентина матвиенко

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году в России, поехать в Европу и в другие страны будет по-прежнему сложно из-за ситуации с коронавирусом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Говоря о перспективах для россиян поехать в отпуск за рубеж, спикер подчеркнула, что ситуация здесь зависит не от властей РФ."С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но - как известно, это двустороннее решение - только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно", - заявила Матвиенко.При этом, отметила спикер Совфеда, у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма. "Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну – и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми", - сказала она."Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас", - завила Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

https://ria.ru/20210226/maloyaroslavets-1598748947.html

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Валентина Матвиенко рассказала, где лучше планировать летние отпуска Валентина Матвиенко рассказала, где лучше планировать летние отпуска 2021-03-02T08:31 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, валентина матвиенко