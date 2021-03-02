https://ria.ru/20210302/otdel-1599610157.html

В Петербурге мужчина умер в отделе полиции

В Петербурге мужчина умер в отделе полиции

Проверка проводится после смерти мужчины в отделе полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:33

2021-03-02T15:33

2021-03-02T15:33

гумвд

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Проверка проводится после смерти мужчины в отделе полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.Ранее местные СМИ сообщили о смерти мужчины, которого 23 февраля доставили в 75-й отдел полиции, чтобы на следующий день отвезти в суд за вождение автомобиля без прав."По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть. Установленной причиной смерти, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, стал сердечный приступ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.В полиции подтвердили, что мужчина был помещен в помещение для содержания задержанных лиц до ожидания заседания суда по привлечению к административной ответственности.

https://ria.ru/20210129/kaliningrad-1595142473.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, санкт-петербург, происшествия