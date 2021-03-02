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В Петербурге мужчина умер в отделе полиции
В Петербурге мужчина умер в отделе полиции
Проверка проводится после смерти мужчины в отделе полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:33
2021-03-02T15:33
2021-03-02T15:33
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Проверка проводится после смерти мужчины в отделе полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.Ранее местные СМИ сообщили о смерти мужчины, которого 23 февраля доставили в 75-й отдел полиции, чтобы на следующий день отвезти в суд за вождение автомобиля без прав."По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть. Установленной причиной смерти, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, стал сердечный приступ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.В полиции подтвердили, что мужчина был помещен в помещение для содержания задержанных лиц до ожидания заседания суда по привлечению к административной ответственности.
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гумвд, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости.
Проверка проводится после смерти мужчины в отделе полиции в Петербурге
, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД
.
Ранее местные СМИ сообщили о смерти мужчины, которого 23 февраля доставили в 75-й отдел полиции, чтобы на следующий день отвезти в суд за вождение автомобиля без прав.
"По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть. Установленной причиной смерти, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, стал сердечный приступ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.
В полиции подтвердили, что мужчина был помещен в помещение для содержания задержанных лиц до ожидания заседания суда по привлечению к административной ответственности.