https://ria.ru/20210302/opek-1599575522.html
В Кремле рассказали о подготовке встречи ОПЕК+
В Кремле рассказали о подготовке встречи ОПЕК+
Россия никогда не предвосхищает и не анонсирует ожидания от заседаний ОПЕК+, однако подготовка к ней идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:39
2021-03-02T12:39
2021-03-02T12:43
россия
опек
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия никогда не предвосхищает и не анонсирует ожидания от заседаний ОПЕК+, однако подготовка к ней идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти встречи, и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину, поэтому, естественно, эта встреча готовится, занимается этим вице-премьер (Александр - ред.) Новак и мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их", - ответил Песков на вопрос, каких итогов ждет Россия от заседаний ОПЕК+.На среду, 3 марта, запланировано заседание министерского мониторингового комитета альянса, а на 4 марта - заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. Большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседаний склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сокращают и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее заявленное дополнительное сокращение к уровню января составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в марте получается сокращение на 8,475 миллиона баррелей в сутки.В конце прошлого года ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.
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россия, опек, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия
никогда не предвосхищает и не анонсирует ожидания от заседаний ОПЕК+
, однако подготовка к ней идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Эти встречи, и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину, поэтому, естественно, эта встреча готовится, занимается этим вице-премьер (Александр - ред.) Новак и мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их", - ответил Песков на вопрос, каких итогов ждет Россия от заседаний ОПЕК+.
На среду, 3 марта, запланировано заседание министерского мониторингового комитета альянса, а на 4 марта - заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. Большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседаний склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан
. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии
- показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сокращают и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее заявленное дополнительное сокращение к уровню января составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в марте получается сокращение на 8,475 миллиона баррелей в сутки.
В конце прошлого года ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.