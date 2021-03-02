https://ria.ru/20210302/nedelya-1599536982.html
Матвиенко назвала идею о четырехдневной рабочей неделе неактуальной
Матвиенко назвала идею о четырехдневной рабочей неделе неактуальной
Введение четырехдневной рабочей недели в настоящее время не актуально, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:23
2021-03-02T08:23
2021-03-02T13:09
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Введение четырехдневной рабочей недели в настоящее время не актуально, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", - сказала она.По мнению спикера СФ, время для такого нововведения еще не пришло, поэтому сейчас нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
https://ria.ru/20210218/rabota-1597989704.html
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“Время не подошло“ – Матвиенко о введении четырехдневной рабочей недели
“Время не подошло“ – Матвиенко о введении четырехдневной рабочей недели
2021-03-02T08:23
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