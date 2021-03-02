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Матвиенко назвала идею о четырехдневной рабочей неделе неактуальной
Матвиенко назвала идею о четырехдневной рабочей неделе неактуальной
Введение четырехдневной рабочей недели в настоящее время не актуально, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:23
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валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Введение четырехдневной рабочей недели в настоящее время не актуально, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", - сказала она.По мнению спикера СФ, время для такого нововведения еще не пришло, поэтому сейчас нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
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“Время не подошло“ – Матвиенко о введении четырехдневной рабочей недели
“Время не подошло“ – Матвиенко о введении четырехдневной рабочей недели
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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко назвала идею о четырехдневной рабочей неделе неактуальной

08:23 02.03.2021 (обновлено: 13:09 02.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Введение четырехдневной рабочей недели в настоящее время не актуально, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", - сказала она.
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:52
Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена
По мнению спикера СФ, время для такого нововведения еще не пришло, поэтому сейчас нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
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