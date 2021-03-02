https://ria.ru/20210302/navalnyy-1599657032.html

Разработчик "Новичка" оценил выводы США об отравлении Навального

Разработчик "Новичка" оценил выводы США об отравлении Навального

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает "полным враньем" заявление американской администрации о некоей причастности ФСБ к предполагаемому... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:34

2021-03-02T19:34

2021-03-02T19:57

администрация президента сша

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает "полным враньем" заявление американской администрации о некоей причастности ФСБ к предполагаемому "отравлению" Алексея Навального, поскольку у того не было характерных симптомов.Во вторник высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за "отравлением" Навального стоит ФСБ. Никаких доказательств при этом предоставлено не было."Вранье полное", - сказал Ринк. Он отметил, что США сами обладают формулой изготовления "Новичка". "Она у всех есть", - сказал ученый.Во-вторых, добавил он, у Навального, по озвученным данным анализов и доступным видеокадрам, не было никаких симптомов отравления "Новичком".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/starikov-1599516197.html

https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599659016.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

администрация президента сша, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша