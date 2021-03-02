Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/navalnyy-1599657032.html
Разработчик "Новичка" оценил выводы США об отравлении Навального
Разработчик "Новичка" оценил выводы США об отравлении Навального
Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает "полным враньем" заявление американской администрации о некоей причастности ФСБ к предполагаемому... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:34
2021-03-02T19:57
администрация президента сша
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bf9df9ac0c5c41525c258f03ef6c87a9.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает "полным враньем" заявление американской администрации о некоей причастности ФСБ к предполагаемому "отравлению" Алексея Навального, поскольку у того не было характерных симптомов.Во вторник высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за "отравлением" Навального стоит ФСБ. Никаких доказательств при этом предоставлено не было."Вранье полное", - сказал Ринк. Он отметил, что США сами обладают формулой изготовления "Новичка". "Она у всех есть", - сказал ученый.Во-вторых, добавил он, у Навального, по озвученным данным анализов и доступным видеокадрам, не было никаких симптомов отравления "Новичком".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/starikov-1599516197.html
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599659016.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a9e6a5d3dce19f5bb21714e9277dc10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
администрация президента сша, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша

Разработчик "Новичка" оценил выводы США об отравлении Навального

19:34 02.03.2021 (обновлено: 19:57 02.03.2021)
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает "полным враньем" заявление американской администрации о некоей причастности ФСБ к предполагаемому "отравлению" Алексея Навального, поскольку у того не было характерных симптомов.
Во вторник высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за "отравлением" Навального стоит ФСБ. Никаких доказательств при этом предоставлено не было.
"Вранье полное", - сказал Ринк. Он отметил, что США сами обладают формулой изготовления "Новичка". "Она у всех есть", - сказал ученый.
Во-вторых, добавил он, у Навального, по озвученным данным анализов и доступным видеокадрам, не было никаких симптомов отравления "Новичком".
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:15Сказано в эфире
"Заколдованный круг": кто мешает поискам истины в ситуации с Навальным?
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 19:57
Разработчик "Новичка" считает, что Навального могли отравить при перелете
 
Администрация президента СШААлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния