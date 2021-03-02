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https://ria.ru/20210302/matvienko-1599557003.html
Матвиенко рассказала о работе по блокировке противоправного контента
Матвиенко рассказала о работе по блокировке противоправного контента
В России будет продолжена работа над мерами, понуждающими соцсети исполнять требования Роскомнадзора и блокировать противоправный контент, сообщила в интервью... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:00
2021-03-02T11:07
россия
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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технологии
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В России будет продолжена работа над мерами, понуждающими соцсети исполнять требования Роскомнадзора и блокировать противоправный контент, сообщила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Необходимо выработать механизмы соблюдения нашего законодательства. Мы ведь запрещаем преступный контент, и соцсети обязаны снимать эти материалы по требованию Роскомнадзора. Будем дальше в этом направлении работать", - заявила она.Пока же, отметила спикер, многочисленные предписания Роскомнадзора ни Twitter, ни YouTube, к сожалению, не выполняют. "Поэтому сейчас у нас эксперты и законодатели думают, что с этим делать. И в других странах никто не нашел еще эффективного способа понудить интернет-гигантов строго соблюдать законодательство", - сказала Матвиенко.Она также считает, что давно настало время международного регулирования на базе ООН, других международных структур, выработки международных правил недопущения такого незаконного поведения и, соответственно, наказания.Дополнительными шагами в этой сфере, полагает она, могло бы стать развитие отечественных IT-платформ и контента, чтобы они были конкурентными. "Мы должны сами производить компьютерное оборудование, не только суперкомпьютеры, суперпроцессоры — это прекрасно — но и устройства для обычных потребителей, для повседневной жизни. Это приложения для граждан, удобные в пользовании и эффективные, чтобы они опять-таки были конкурентные", - пояснила Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html
https://ria.ru/20210224/pravila-1598746512.html
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россия, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, оон, технологии, общество

Матвиенко рассказала о работе по блокировке противоправного контента

11:00 02.03.2021 (обновлено: 11:07 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В России будет продолжена работа над мерами, понуждающими соцсети исполнять требования Роскомнадзора и блокировать противоправный контент, сообщила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Необходимо выработать механизмы соблюдения нашего законодательства. Мы ведь запрещаем преступный контент, и соцсети обязаны снимать эти материалы по требованию Роскомнадзора. Будем дальше в этом направлении работать", - заявила она.
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей
Пока же, отметила спикер, многочисленные предписания Роскомнадзора ни Twitter, ни YouTube, к сожалению, не выполняют. "Поэтому сейчас у нас эксперты и законодатели думают, что с этим делать. И в других странах никто не нашел еще эффективного способа понудить интернет-гигантов строго соблюдать законодательство", - сказала Матвиенко.
Она также считает, что давно настало время международного регулирования на базе ООН, других международных структур, выработки международных правил недопущения такого незаконного поведения и, соответственно, наказания.
"То есть, есть еще очень много неурегулированных вопросов. А мы твердо хотим урегулировать эту "серую", подчас преступную зону, и здесь мы будем действовать решительно. Мы хотим защитить свое общество, мы хотим защитить своих граждан. И не допустим, чтобы кто-либо нарушал наше законодательство", - заявила глава Совфеда.
Дополнительными шагами в этой сфере, полагает она, могло бы стать развитие отечественных IT-платформ и контента, чтобы они были конкурентными. "Мы должны сами производить компьютерное оборудование, не только суперкомпьютеры, суперпроцессоры — это прекрасно — но и устройства для обычных потребителей, для повседневной жизни. Это приложения для граждан, удобные в пользовании и эффективные, чтобы они опять-таки были конкурентные", - пояснила Матвиенко.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
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РоссияВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФООНТехнологииОбщество
 
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