https://ria.ru/20210302/matvienko-1599557003.html

Матвиенко рассказала о работе по блокировке противоправного контента

Матвиенко рассказала о работе по блокировке противоправного контента

В России будет продолжена работа над мерами, понуждающими соцсети исполнять требования Роскомнадзора и блокировать противоправный контент, сообщила в интервью... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:00

2021-03-02T11:00

2021-03-02T11:07

россия

валентина матвиенко

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

оон

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599540069_0:89:3071:1816_1920x0_80_0_0_f17742c36fcf322d835b1a6067071969.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В России будет продолжена работа над мерами, понуждающими соцсети исполнять требования Роскомнадзора и блокировать противоправный контент, сообщила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Необходимо выработать механизмы соблюдения нашего законодательства. Мы ведь запрещаем преступный контент, и соцсети обязаны снимать эти материалы по требованию Роскомнадзора. Будем дальше в этом направлении работать", - заявила она.Пока же, отметила спикер, многочисленные предписания Роскомнадзора ни Twitter, ни YouTube, к сожалению, не выполняют. "Поэтому сейчас у нас эксперты и законодатели думают, что с этим делать. И в других странах никто не нашел еще эффективного способа понудить интернет-гигантов строго соблюдать законодательство", - сказала Матвиенко.Она также считает, что давно настало время международного регулирования на базе ООН, других международных структур, выработки международных правил недопущения такого незаконного поведения и, соответственно, наказания.Дополнительными шагами в этой сфере, полагает она, могло бы стать развитие отечественных IT-платформ и контента, чтобы они были конкурентными. "Мы должны сами производить компьютерное оборудование, не только суперкомпьютеры, суперпроцессоры — это прекрасно — но и устройства для обычных потребителей, для повседневной жизни. Это приложения для граждан, удобные в пользовании и эффективные, чтобы они опять-таки были конкурентные", - пояснила Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

https://ria.ru/20210224/pravila-1598746512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, оон, технологии, общество