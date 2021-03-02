https://ria.ru/20210302/matvienko-1599555835.html
Матвиенко оценила идею ужесточить наказание за оскорбление ветеранов
Матвиенко оценила идею ужесточить наказание за оскорбление ветеранов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу о привлечении к ответственности за оскорбление ветеранов. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:53
2021-03-02T10:53
2021-03-02T11:48
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу о привлечении к ответственности за оскорбление ветеранов.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов, изменения вносятся в проект о наказании за реабилитацию нацизма. Согласно поправкам, оскорбление ветеранов может грозить сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей."Я поддерживаю меры привлечения к ответственности тех, кто позволяет себе оскорблять, унижать ветеранов, хамить им. Это недопустимо, в нашей конституции прописано уважение к исторической памяти",- заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.Что кажется мер наказания за такой поступок, то, полагает Матвиенко, их необходимо обсуждать, но они должны быть строгими и неотвратимыми."Мы сейчас в стадии диалога с нашими коллегами из Государственной думы. Надо не ограничиваться только мерами наказания, но понять, где и почему мы упустили некоторых молодых людей, пусть и немногих",- сказала спикер.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
https://ria.ru/20210225/veterany-1598963476.html
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“Это недопустимо“ – Матвиенко поддержала ужесточение наказаний за оскорбление ветеранов
“Это недопустимо“ – Матвиенко поддержала ужесточение наказаний за оскорбление ветеранов
2021-03-02T10:53
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PT1M37S
РИА Новости
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валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
поддержала инициативу о привлечении к ответственности за оскорбление ветеранов.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов, изменения вносятся в проект о наказании за реабилитацию нацизма. Согласно поправкам, оскорбление ветеранов может грозить сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей.
"Я поддерживаю меры привлечения к ответственности тех, кто позволяет себе оскорблять, унижать ветеранов, хамить им. Это недопустимо, в нашей конституции прописано уважение к исторической памяти",- заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
Что кажется мер наказания за такой поступок, то, полагает Матвиенко, их необходимо обсуждать, но они должны быть строгими и неотвратимыми.
"Мы сейчас в стадии диалога с нашими коллегами из Государственной думы. Надо не ограничиваться только мерами наказания, но понять, где и почему мы упустили некоторых молодых людей, пусть и немногих",- сказала спикер.