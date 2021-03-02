https://ria.ru/20210302/matvienko-1599548873.html

Матвиенко назвала попытки наладить связь с США стуком в закрытую дверь

Матвиенко назвала попытки наладить связь с США стуком в закрытую дверь

Россия заинтересована в возобновлении контактов с американскими парламентариями, но больше не будет "ломиться в наглухо закрытую дверь", заявила в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:15

2021-03-02T10:15

2021-03-02T13:06

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599570108_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a7a593b081b70fe9e43b6d1a5c41b94b.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении контактов с американскими парламентариями, но больше не будет "ломиться в наглухо закрытую дверь", заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы большое внимание уделяем парламентскому взаимодействию. Предпринимали усилия для того, чтобы наши коллеги в США также поняли: межпарламентское взаимодействие — это серьезный кейс, это серьезный механизм выстраивания и доверия, и, главное, диалога", — сказала она.По словам спикера, у Москвы и Вашингтона по многим вопросам разногласия, но диалог помогает слышать друг друга.США необходим образ врага в лице России для наращивания своих военных бюджетов, уверена собеседница агентства. При этом за последние 30 лет Москва не сделала ни одного недружественного, враждебного или агрессивного шага в адрес Вашингтона, добавила она.Матвиенко назвала нового американского лидера Джо Байдена очень опытным политиком, но напомнила поговорку "короля играет свита". По мнению председателя Совфеда, команда президента США "в симпатии к России не замечена".

https://ria.ru/20210302/matvienko-1599548595.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США "Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США 2021-03-02T10:15 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша