Матвиенко назвала попытки наладить связь с США стуком в закрытую дверь
10:15 02.03.2021 (обновлено: 13:06 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении контактов с американскими парламентариями, но больше не будет "ломиться в наглухо закрытую дверь", заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы большое внимание уделяем парламентскому взаимодействию. Предпринимали усилия для того, чтобы наши коллеги в США также поняли: межпарламентское взаимодействие — это серьезный кейс, это серьезный механизм выстраивания и доверия, и, главное, диалога", — сказала она.
По словам спикера, у Москвы и Вашингтона по многим вопросам разногласия, но диалог помогает слышать друг друга.
"Но стучаться постоянно в закрытую дверь мы не будем. Инициатива разорвать парламентское взаимодействие исходила не от нас, а от американской стороны. Мы подтверждаем свою готовность к сотрудничеству и будем ждать, когда наши коллеги для этого созреют. Но сигналов уже послано достаточно, и больше посылать их мы не будем", — подчеркнула Матвиенко.
США необходим образ врага в лице России для наращивания своих военных бюджетов, уверена собеседница агентства. При этом за последние 30 лет Москва не сделала ни одного недружественного, враждебного или агрессивного шага в адрес Вашингтона, добавила она.
Матвиенко назвала нового американского лидера Джо Байдена очень опытным политиком, но напомнила поговорку "короля играет свита". По мнению председателя Совфеда, команда президента США "в симпатии к России не замечена".