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https://ria.ru/20210302/matvienko-1599548873.html
Матвиенко назвала попытки наладить связь с США стуком в закрытую дверь
Матвиенко назвала попытки наладить связь с США стуком в закрытую дверь
Россия заинтересована в возобновлении контактов с американскими парламентариями, но больше не будет "ломиться в наглухо закрытую дверь", заявила в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:15
2021-03-02T13:06
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении контактов с американскими парламентариями, но больше не будет "ломиться в наглухо закрытую дверь", заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы большое внимание уделяем парламентскому взаимодействию. Предпринимали усилия для того, чтобы наши коллеги в США также поняли: межпарламентское взаимодействие — это серьезный кейс, это серьезный механизм выстраивания и доверия, и, главное, диалога", — сказала она.По словам спикера, у Москвы и Вашингтона по многим вопросам разногласия, но диалог помогает слышать друг друга.США необходим образ врага в лице России для наращивания своих военных бюджетов, уверена собеседница агентства. При этом за последние 30 лет Москва не сделала ни одного недружественного, враждебного или агрессивного шага в адрес Вашингтона, добавила она.Матвиенко назвала нового американского лидера Джо Байдена очень опытным политиком, но напомнила поговорку "короля играет свита". По мнению председателя Совфеда, команда президента США "в симпатии к России не замечена".
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60
"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США
"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша

Матвиенко назвала попытки наладить связь с США стуком в закрытую дверь

10:15 02.03.2021 (обновлено: 13:06 02.03.2021)
 
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении контактов с американскими парламентариями, но больше не будет "ломиться в наглухо закрытую дверь", заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы большое внимание уделяем парламентскому взаимодействию. Предпринимали усилия для того, чтобы наши коллеги в США также поняли: межпарламентское взаимодействие — это серьезный кейс, это серьезный механизм выстраивания и доверия, и, главное, диалога", — сказала она.
По словам спикера, у Москвы и Вашингтона по многим вопросам разногласия, но диалог помогает слышать друг друга.
"Но стучаться постоянно в закрытую дверь мы не будем. Инициатива разорвать парламентское взаимодействие исходила не от нас, а от американской стороны. Мы подтверждаем свою готовность к сотрудничеству и будем ждать, когда наши коллеги для этого созреют. Но сигналов уже послано достаточно, и больше посылать их мы не будем", — подчеркнула Матвиенко.
США необходим образ врага в лице России для наращивания своих военных бюджетов, уверена собеседница агентства. При этом за последние 30 лет Москва не сделала ни одного недружественного, враждебного или агрессивного шага в адрес Вашингтона, добавила она.
Матвиенко назвала нового американского лидера Джо Байдена очень опытным политиком, но напомнила поговорку "короля играет свита". По мнению председателя Совфеда, команда президента США "в симпатии к России не замечена".
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
10:14
Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСША
 
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