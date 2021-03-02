https://ria.ru/20210302/matvienko-1599548595.html

Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко

Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко

Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:14

2021-03-02T10:14

2021-03-02T13:08

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599540071_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_9199308d65badf2071e2154ab8dc7208.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы будем продолжать посылать сигналы и предложения, ведь кроме сфер стратегической безопасности, стабильности у нас очень много взаимно интересных тем в двусторонней повестке", - сказала она.По словам спикера, многие американские компании заинтересованы были бы работать на российском рынке. "Это и совместное освоение Арктики, и борьба с COVID, и вопросы климата и экологии, и целая масса других неполитизированных тем", - пояснила Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210227/sanktsii-1599191715.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США "Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США 2021-03-02T10:14 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире