https://ria.ru/20210302/matvienko-1599548595.html
Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко
Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко
Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:14
2021-03-02T10:14
2021-03-02T13:08
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы будем продолжать посылать сигналы и предложения, ведь кроме сфер стратегической безопасности, стабильности у нас очень много взаимно интересных тем в двусторонней повестке", - сказала она.По словам спикера, многие американские компании заинтересованы были бы работать на российском рынке. "Это и совместное освоение Арктики, и борьба с COVID, и вопросы климата и экологии, и целая масса других неполитизированных тем", - пояснила Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
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"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США
"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире