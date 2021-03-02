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Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко
Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко
Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:14
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россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы будем продолжать посылать сигналы и предложения, ведь кроме сфер стратегической безопасности, стабильности у нас очень много взаимно интересных тем в двусторонней повестке", - сказала она.По словам спикера, многие американские компании заинтересованы были бы работать на российском рынке. "Это и совместное освоение Арктики, и борьба с COVID, и вопросы климата и экологии, и целая масса других неполитизированных тем", - пояснила Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
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"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США
"Демонстрируем готовность к взаимовыгодным отношениям"– Матвиенко о сотрудничестве России и США
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире

Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко

10:14 02.03.2021 (обновлено: 13:08 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы будем продолжать посылать сигналы и предложения, ведь кроме сфер стратегической безопасности, стабильности у нас очень много взаимно интересных тем в двусторонней повестке", - сказала она.
По словам спикера, многие американские компании заинтересованы были бы работать на российском рынке. "Это и совместное освоение Арктики, и борьба с COVID, и вопросы климата и экологии, и целая масса других неполитизированных тем", - пояснила Матвиенко.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 00:38
Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСШАВ мире
 
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