https://ria.ru/20210302/manyak-1599606156.html

"Скопинский маньяк" после освобождения не сможет гулять по ночам

"Скопинский маньяк" после освобождения не сможет гулять по ночам

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:13

2021-03-02T15:13

2021-03-02T18:55

виктор мохов

скопин

саратовская область

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 2 мар — РИА Новости. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, следует из решения Пугачевского районного суда Саратовской области.В феврале источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Мохов 3 марта выйдет на свободу после отбывания 17-летнего срока.По решению суда, Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему также запретили посещать массовые мероприятия, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Выехать за пределы Скопинского района он сможет только с разрешение правоохранительных органов. Помимо этого, Мохову дважды в месяц нужно будет приходить в полицию для регистрации.Решение вступило в силу 10 октября 2020 года.В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.

https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

скопин

саратовская область

рязанская область

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виктор мохов, скопин, саратовская область, рязанская область, происшествия