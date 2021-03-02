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Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко
Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко
Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:21
2021-03-02T12:08
ситуация на украине
петр порошенко
юрий луценко
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщила "Страна.ua".Передача под названием "Прямым текстом с Юрием Луценко" будет посвящена "прогнозу развития событий, анализу ошибок власти и представлению альтернативного решения проблем Украины".Первый выпуск ток-шоу покажут 11 марта.Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Дважды был министром внутренних дел — в 2005-2006 и 2007-2010 годах.
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ситуация на украине, петр порошенко, юрий луценко, украина, в мире

Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко

11:21 02.03.2021 (обновлено: 12:08 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 2 мар РИА Новости. Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщила "Страна.ua".
Передача под названием "Прямым текстом с Юрием Луценко" будет посвящена "прогнозу развития событий, анализу ошибок власти и представлению альтернативного решения проблем Украины".
"Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!" — заявил в анонсе экс-генпрокурор.
Первый выпуск ток-шоу покажут 11 марта.
Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Дважды был министром внутренних дел — в 2005-2006 и 2007-2010 годах.
Здание украинского телеканала Прямой - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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