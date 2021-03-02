https://ria.ru/20210302/lutsenko-1599561689.html

Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко

Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко

Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:21

2021-03-02T11:21

2021-03-02T12:08

ситуация на украине

петр порошенко

юрий луценко

украина

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщила "Страна.ua".Передача под названием "Прямым текстом с Юрием Луценко" будет посвящена "прогнозу развития событий, анализу ошибок власти и представлению альтернативного решения проблем Украины".Первый выпуск ток-шоу покажут 11 марта.Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Дважды был министром внутренних дел — в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

https://ria.ru/20210301/telekanal-1599499360.html

украина

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ситуация на украине, петр порошенко, юрий луценко, украина, в мире