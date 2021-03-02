https://ria.ru/20210302/lutsenko-1599561689.html
Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко
Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко
Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:21
2021-03-02T11:21
2021-03-02T12:08
ситуация на украине
петр порошенко
юрий луценко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155983/96/1559839624_0:392:2048:1544_1920x0_80_0_0_5a4645285ce04129e96c6dbff4096109.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщила "Страна.ua".Передача под названием "Прямым текстом с Юрием Луценко" будет посвящена "прогнозу развития событий, анализу ошибок власти и представлению альтернативного решения проблем Украины".Первый выпуск ток-шоу покажут 11 марта.Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Дважды был министром внутренних дел — в 2005-2006 и 2007-2010 годах.
https://ria.ru/20210301/telekanal-1599499360.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155983/96/1559839624_0:200:2048:1736_1920x0_80_0_0_55470ec8c6068f7d0f67099a8473fca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, петр порошенко, юрий луценко, украина, в мире