https://ria.ru/20210302/leopard-1599468394.html

Опубликованы фото леопарда Стивена Сигала, выжившего после тяжелых травм

Опубликованы фото леопарда Стивена Сигала, выжившего после тяжелых травм

Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:14

2021-03-02T02:14

2021-03-02T02:14

дикие животные

туризм

туризм

туристы

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

стивен сигал

китай

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599467648_0:212:1018:784_1920x0_80_0_0_9bd9758cea13045fee9de7a178d8526f.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала котят, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".О том, что со зверем все хорошо, свидетельствуют данные с фотоловушек охраняемой природной территории в Приморском крае. Опекуном Борте является американский актер Стивен Сигал. Ранее большая кошка зашла на территорию КНР. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются ловушки для копытных. Они мертвой хваткой сжимают зверя и сильнее впиваются в плоть, когда жертва пытается выбраться.Именно в такую петлю попала Борте. Но она сумела вырваться и вернуться на "Землю леопарда". Через некоторое время стала попадаться в объективы фотоловушек с огромным шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство — двух котят. Животные выглядят здоровыми."Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка, единственная дикая популяция которой охраняется на "Земля леопарда" в Приморском крае, на границе с КНР, — уточняют эксперты нацпарка. — Все усилия брошены на защиту пятнистого зверя и его дома. Уже удалось добиться троекратного увеличения численности леопарда, с 30 до около 100 особей".

https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, стивен сигал, китай, приморский край