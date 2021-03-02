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https://ria.ru/20210302/leopard-1599468394.html
Опубликованы фото леопарда Стивена Сигала, выжившего после тяжелых травм
Опубликованы фото леопарда Стивена Сигала, выжившего после тяжелых травм
Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:14
2021-03-02T02:14
дикие животные
туризм
туризм
туристы
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
стивен сигал
китай
приморский край
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала котят, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".О том, что со зверем все хорошо, свидетельствуют данные с фотоловушек охраняемой природной территории в Приморском крае. Опекуном Борте является американский актер Стивен Сигал. Ранее большая кошка зашла на территорию КНР. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются ловушки для копытных. Они мертвой хваткой сжимают зверя и сильнее впиваются в плоть, когда жертва пытается выбраться.Именно в такую петлю попала Борте. Но она сумела вырваться и вернуться на "Землю леопарда". Через некоторое время стала попадаться в объективы фотоловушек с огромным шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство — двух котят. Животные выглядят здоровыми."Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка, единственная дикая популяция которой охраняется на "Земля леопарда" в Приморском крае, на границе с КНР, — уточняют эксперты нацпарка. — Все усилия брошены на защиту пятнистого зверя и его дома. Уже удалось добиться троекратного увеличения численности леопарда, с 30 до около 100 особей".
https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html
китай
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дикие животные, туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, стивен сигал, китай, приморский край

Опубликованы фото леопарда Стивена Сигала, выжившего после тяжелых травм

02:14 02.03.2021
 
© Фото : @instagram/amurleo_landСамка дальневосточного леопарда по имени Борте в нацпарке "Земля леопарда"
Самка дальневосточного леопарда по имени Борте в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : @instagram/amurleo_land
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала котят, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".
О том, что со зверем все хорошо, свидетельствуют данные с фотоловушек охраняемой природной территории в Приморском крае. Опекуном Борте является американский актер Стивен Сигал.
Ранее большая кошка зашла на территорию КНР. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются ловушки для копытных. Они мертвой хваткой сжимают зверя и сильнее впиваются в плоть, когда жертва пытается выбраться.
Именно в такую петлю попала Борте. Но она сумела вырваться и вернуться на "Землю леопарда". Через некоторое время стала попадаться в объективы фотоловушек с огромным шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство — двух котят. Животные выглядят здоровыми.
"Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка, единственная дикая популяция которой охраняется на "Земля леопарда" в Приморском крае, на границе с КНР, — уточняют эксперты нацпарка. — Все усилия брошены на защиту пятнистого зверя и его дома. Уже удалось добиться троекратного увеличения численности леопарда, с 30 до около 100 особей".
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 08:00Туризм
День кошек: самые редкие виды в России и мире
 
ТуризмДикие животныеТуризмтуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмСтивен СигалКитайПриморский край
 
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