https://ria.ru/20210302/kholostyak-1599615082.html

Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"

Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"

Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:51

2021-03-02T16:51

2021-03-02T16:51

тимур батрутдинов

илья глинников

шоу-бизнес

егор крид

шоубиз

знаменитости

звезды

тнт (телеканал)

тимати (тимур юнусов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599615626_0:787:2048:1939_1920x0_80_0_0_23db170abff7d13e713650ed13ba7f21.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита Добрынин. Он заменит Петра Фадеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала ТНТ. В сообщении говорится, что ранее Добрынин сам был "холостяком", только в украинской версии популярной передачи. И даже смог найти там свою любовь. В финале проекта он выбрал Дарью Квиткову, которой вскоре сделал предложение. В прошлом году они поженились, а в начале 2021 объявили, что готовятся стать родителями. Теперь Никита Добрынин поделится своим опытом с рэпером и продюсером Тимати — главным героем предстоящего сезона. О том, что Тимати станет новым "холостяком" стало известно в октябре прошлого года. Премьера российской версии шоу состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.

https://ria.ru/20210116/timati-1593212665.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур батрутдинов, илья глинников, шоу-бизнес, егор крид, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), тимати (тимур юнусов), киев