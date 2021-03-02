Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210302/kholostyak-1599615082.html
Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"
Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"
Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:51
2021-03-02T16:51
тимур батрутдинов
илья глинников
шоу-бизнес
егор крид
шоубиз
знаменитости
звезды
тнт (телеканал)
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599615626_0:787:2048:1939_1920x0_80_0_0_23db170abff7d13e713650ed13ba7f21.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита Добрынин. Он заменит Петра Фадеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала ТНТ. В сообщении говорится, что ранее Добрынин сам был "холостяком", только в украинской версии популярной передачи. И даже смог найти там свою любовь. В финале проекта он выбрал Дарью Квиткову, которой вскоре сделал предложение. В прошлом году они поженились, а в начале 2021 объявили, что готовятся стать родителями. Теперь Никита Добрынин поделится своим опытом с рэпером и продюсером Тимати — главным героем предстоящего сезона. О том, что Тимати станет новым "холостяком" стало известно в октябре прошлого года. Премьера российской версии шоу состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.
https://ria.ru/20210116/timati-1593212665.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599615626_0:741:2048:2277_1920x0_80_0_0_89fb881edffe7679aa6ff8ad6ecf6027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур батрутдинов, илья глинников, шоу-бизнес, егор крид, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), тимати (тимур юнусов), киев

Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"

16:51 02.03.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТНикита Добрынин
Никита Добрынин - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 марРИА Новости. Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита Добрынин. Он заменит Петра Фадеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала ТНТ.
В сообщении говорится, что ранее Добрынин сам был "холостяком", только в украинской версии популярной передачи. И даже смог найти там свою любовь. В финале проекта он выбрал Дарью Квиткову, которой вскоре сделал предложение. В прошлом году они поженились, а в начале 2021 объявили, что готовятся стать родителями.
Теперь Никита Добрынин поделится своим опытом с рэпером и продюсером Тимати — главным героем предстоящего сезона.

"Помогут ли его советы Тимуру Юнусову определиться с выбором, смотрите с 14 марта по воскресеньям в 19.00 на ТНТ!" — подчеркивают на телеканале.

О том, что Тимати станет новым "холостяком" стало известно в октябре прошлого года.
Премьера российской версии шоу состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.
Кольцо, выложенное в инстаграме исполнителя Тимати - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 07:16Шоубиз
Тимати показал кольцо за миллиард рублей
 
ШоубизТимур БатрутдиновИлья ГлинниковШоу-бизнесЕгор КридЗнаменитостизвездыТНТ (телеканал)Тимати (Тимур Юнусов)Киев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния