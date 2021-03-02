https://ria.ru/20210302/kholostyak-1599615082.html
Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"
Стало известно, кто станет ведущим нового сезона шоу "Холостяк"
Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:51
2021-03-02T16:51
2021-03-02T16:51
тимур батрутдинов
илья глинников
шоу-бизнес
егор крид
шоубиз
знаменитости
звезды
тнт (телеканал)
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита Добрынин. Он заменит Петра Фадеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала ТНТ. В сообщении говорится, что ранее Добрынин сам был "холостяком", только в украинской версии популярной передачи. И даже смог найти там свою любовь. В финале проекта он выбрал Дарью Квиткову, которой вскоре сделал предложение. В прошлом году они поженились, а в начале 2021 объявили, что готовятся стать родителями. Теперь Никита Добрынин поделится своим опытом с рэпером и продюсером Тимати — главным героем предстоящего сезона. О том, что Тимати станет новым "холостяком" стало известно в октябре прошлого года. Премьера российской версии шоу состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.
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РИА Новости
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тимур батрутдинов, илья глинников, шоу-бизнес, егор крид, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), тимати (тимур юнусов), киев
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущим нового сезона романтического реалити "Холостяк", в котором влиятельные и состоятельные мужчины выбирают себе невесту, станет украинский шоумен Никита Добрынин. Он заменит Петра Фадеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала ТНТ.
В сообщении говорится, что ранее Добрынин сам был "холостяком", только в украинской версии популярной передачи. И даже смог найти там свою любовь. В финале проекта он выбрал Дарью Квиткову, которой вскоре сделал предложение. В прошлом году они поженились, а в начале 2021 объявили, что готовятся стать родителями.
Теперь Никита Добрынин поделится своим опытом с рэпером и продюсером Тимати — главным героем предстоящего сезона.
"Помогут ли его советы Тимуру Юнусову определиться с выбором, смотрите с 14 марта по воскресеньям в 19.00 на ТНТ!" — подчеркивают на телеканале.
О том, что Тимати станет новым "холостяком" стало известно
в октябре прошлого года.
Премьера российской версии шоу состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.