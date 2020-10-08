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Шоубиз
https://ria.ru/20201008/kholostyak-1578771223.html
Телеканал ТНТ объявил нового героя шоу "Холостяк"
На официальной странице телеканала ТНТ ВКонтакте разместили пост, в котором сообщили, что главным героем шоу "Холостяк" в новом сезоне будет музыкант и продюсер РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:42
2020-10-08T10:42
шоубиз
тимур батрутдинов
илья глинников
новости культуры
знаменитости
егор крид
звезды
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. На официальной странице телеканала ТНТ ВКонтакте разместили пост, в котором сообщили, что главным героем шоу "Холостяк" в новом сезоне будет музыкант и продюсер Тимати (Тимур Юнусов). Тимати, который недавно расстался с подругой моделью Анастасией Решетовой, пока никак не прокомментировал эту новость. Зато пользователи уже высказали свое мнение. И, надо сказать, что многих удивил выбор продюсеров: "Ого, неожиданно", – написал Yurik Sofronov; "Вот это поворот", – присоединилась к обсуждению Иришка Мартынова; "Да ладно! Тимур холостяк?" – поинтересовался Петр Розанов. В конце сентября ТНТ <a href="https://ria.ru/20200922/kholostyak-1577615609.html" target="_blank">объявил</a> кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Для того чтобы стать одной из претенденткой на сердце главного героя, участница должна быть не замужем и старше 18 лет, еще ей предстоит на три месяца прервать учебу и работу. Более подробную информацию о проекте, а также заполнить анкету можно на<a href="https://holostyak.ru/" target="_blank"> сайте</a> телеканала.Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.
https://ria.ru/20200812/1575713750.html
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тимур батрутдинов, илья глинников, новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, тимати (тимур юнусов)

Телеканал ТНТ объявил нового героя шоу "Холостяк"

10:42 08.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. На официальной странице телеканала ТНТ ВКонтакте разместили пост, в котором сообщили, что главным героем шоу "Холостяк" в новом сезоне будет музыкант и продюсер Тимати (Тимур Юнусов).
"Новым героем шоу "Холостяк" на ТНТ станет Тимати!" – говорится в публикации.
Тимати, который недавно расстался с подругой моделью Анастасией Решетовой, пока никак не прокомментировал эту новость.
Зато пользователи уже высказали свое мнение. И, надо сказать, что многих удивил выбор продюсеров: "Ого, неожиданно", – написал Yurik Sofronov; "Вот это поворот", – присоединилась к обсуждению Иришка Мартынова; "Да ладно! Тимур холостяк?" – поинтересовался Петр Розанов.
В конце сентября ТНТ объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту.
Для того чтобы стать одной из претенденткой на сердце главного героя, участница должна быть не замужем и старше 18 лет, еще ей предстоит на три месяца прервать учебу и работу. Более подробную информацию о проекте, а также заполнить анкету можно на сайте телеканала.
Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.
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ШоубизТимур БатрутдиновИлья ГлинниковНовости культурыЗнаменитостиЕгор КридзвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
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