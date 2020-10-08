https://ria.ru/20201008/kholostyak-1578771223.html

Телеканал ТНТ объявил нового героя шоу "Холостяк"

На официальной странице телеканала ТНТ ВКонтакте разместили пост, в котором сообщили, что главным героем шоу "Холостяк" в новом сезоне будет музыкант и продюсер РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:42

2020-10-08T10:42

2020-10-08T10:42

шоубиз

тимур батрутдинов

илья глинников

новости культуры

знаменитости

егор крид

звезды

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. На официальной странице телеканала ТНТ ВКонтакте разместили пост, в котором сообщили, что главным героем шоу "Холостяк" в новом сезоне будет музыкант и продюсер Тимати (Тимур Юнусов). Тимати, который недавно расстался с подругой моделью Анастасией Решетовой, пока никак не прокомментировал эту новость. Зато пользователи уже высказали свое мнение. И, надо сказать, что многих удивил выбор продюсеров: "Ого, неожиданно", – написал Yurik Sofronov; "Вот это поворот", – присоединилась к обсуждению Иришка Мартынова; "Да ладно! Тимур холостяк?" – поинтересовался Петр Розанов. В конце сентября ТНТ <a href="https://ria.ru/20200922/kholostyak-1577615609.html" target="_blank">объявил</a> кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Для того чтобы стать одной из претенденткой на сердце главного героя, участница должна быть не замужем и старше 18 лет, еще ей предстоит на три месяца прервать учебу и работу. Более подробную информацию о проекте, а также заполнить анкету можно на<a href="https://holostyak.ru/" target="_blank"> сайте</a> телеканала.Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.

https://ria.ru/20200812/1575713750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур батрутдинов, илья глинников, новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, тимати (тимур юнусов)