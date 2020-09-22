https://ria.ru/20200922/kholostyak-1577615609.html

ТНТ объявил кастинг в новый сезон реалити-шоу "Холостяк"

Телеканал ТНТ объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:23

2020-09-22T18:23

2020-09-22T18:23

культура

марина кравец

тимур батрутдинов

стиль жизни

новости культуры

знаменитости

егор крид

звезды

тнт (телеканал)

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Телеканал ТНТ объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Об этом в инстаграме сообщила телеведущая Марина Кравец. Она подчеркнула, что имя Холостяка пока держат в секрете: "Сама не в курсе, но поговаривают, этот кто-то — бомба". Для того чтобы стать одной из претенденткой на сердце главного героя, участница должна быть не замужем и старше 18 лет, еще ей предстоит на три месяца прервать учебу и работу. Более подробную информацию о проекте, а также заполнить анкету можно на<a href="https://holostyak.ru/" target="_blank"> сайте</a> телеканала. Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.

https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кравец, тимур батрутдинов, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, тнт (телеканал)