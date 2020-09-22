https://ria.ru/20200922/kholostyak-1577615609.html
ТНТ объявил кастинг в новый сезон реалити-шоу "Холостяк"
Телеканал ТНТ объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:23
2020-09-22T18:23
2020-09-22T18:23
культура
марина кравец
тимур батрутдинов
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
егор крид
звезды
тнт (телеканал)
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Телеканал ТНТ объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Об этом в инстаграме сообщила телеведущая Марина Кравец. Она подчеркнула, что имя Холостяка пока держат в секрете: "Сама не в курсе, но поговаривают, этот кто-то — бомба". Для того чтобы стать одной из претенденткой на сердце главного героя, участница должна быть не замужем и старше 18 лет, еще ей предстоит на три месяца прервать учебу и работу. Более подробную информацию о проекте, а также заполнить анкету можно на<a href="https://holostyak.ru/" target="_blank"> сайте</a> телеканала. Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. Тогда главным героем стал футболист Евгений Левченко. В следующих сезонах любовь искали: бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и другие.
https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина кравец, тимур батрутдинов, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, тнт (телеканал)