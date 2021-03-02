https://ria.ru/20210302/it-1599530066.html

Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы

Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы

Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T03:06

2021-03-02T03:06

2021-03-02T13:08

россия

валентина матвиенко

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией, чем злостно нарушает законодательство страны.Отвечая на вопрос, стоит ли обязать для этого западные соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет, Матвиенко сказала: "В том числе, конечно".Она подчеркнула, что зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты "зарабатывают на России огромные деньги и не платят у нас налоги". "Я знаю, что Франция пыталась решить эту проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объемы денег в каждой стране присутствия", - заметила спикер Совфеда.По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удалил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к суициду; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала.В общей сложности Роскомнадзор направил в Twitter Inc более 28 тысяч требований об удалении противоправной информации.В надзорном ведомстве пообещали составить в отношении социальной сети протоколы за отказ от удаления нарушающих законы материалов.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/tvitter-1598839043.html

https://ria.ru/20210225/boty-1598903885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Матвиенко призвала ввести строгие меры в отношении IT-гигантов Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2021-03-02T03:06 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество