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Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T03:06
2021-03-02T03:06
2021-03-02T13:08
россия
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией, чем злостно нарушает законодательство страны.Отвечая на вопрос, стоит ли обязать для этого западные соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет, Матвиенко сказала: "В том числе, конечно".Она подчеркнула, что зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты "зарабатывают на России огромные деньги и не платят у нас налоги". "Я знаю, что Франция пыталась решить эту проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объемы денег в каждой стране присутствия", - заметила спикер Совфеда.По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удалил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к суициду; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала.В общей сложности Роскомнадзор направил в Twitter Inc более 28 тысяч требований об удалении противоправной информации.В надзорном ведомстве пообещали составить в отношении социальной сети протоколы за отказ от удаления нарушающих законы материалов.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/tvitter-1598839043.html
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Матвиенко призвала ввести строгие меры в отношении IT-гигантов
Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
2021-03-02T03:06
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РИА Новости
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россия, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора
и российские законы, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России
информацией, чем злостно нарушает законодательство страны.
"Речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора", - сказала она.
Отвечая на вопрос, стоит ли обязать для этого западные соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет, Матвиенко сказала: "В том числе, конечно".
Она подчеркнула, что зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты "зарабатывают на России огромные деньги и не платят у нас налоги". "Я знаю, что Франция пыталась решить эту проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объемы денег в каждой стране присутствия", - заметила спикер Совфеда.
По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удалил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к суициду; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала.
В общей сложности Роскомнадзор направил в Twitter Inc более 28 тысяч требований об удалении противоправной информации.
В надзорном ведомстве пообещали составить в отношении социальной сети протоколы за отказ от удаления нарушающих законы материалов.