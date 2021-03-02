https://ria.ru/20210302/ishaev-1599536128.html

Защита обжаловала условный срок экс-губернатора Ишаева

Защита обжаловала условный срок экс-губернатора Ишаева

Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, получившему условный срок за растрату 7,5 миллиона рублей, заявила РИА Новости его... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:11

2021-03-02T08:11

2021-03-02T08:11

роснефть

виктор ишаев

москва

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597798275_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_0f403f42c978f4532517ee66a3a6ea67.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, получившему условный срок за растрату 7,5 миллиона рублей, заявила РИА Новости его адвокат Лариса Мове.В карточке дела стоит отметка о том, что приговор вступил в законную силу 2 марта."Жалобу на приговор отправили заказной почтой", - сказала Мове.В середине февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к 5 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей, а также частично удовлетворил иск "Роснефти" к фигурантам дела, взыскав с них более 7,5 миллиона рублей. Компания просила 23 миллиона.Экс-гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно и 400 тысяч рублей штрафа.Как сообщала пресс-служба СК РФ, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" более чем 7,5 миллиона рублей.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

https://ria.ru/20210301/gubernator-1599516650.html

https://ria.ru/20210224/prigovor-1598728896.html

москва

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, виктор ишаев, москва, хабаровский край, происшествия