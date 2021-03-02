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Защита обжаловала условный срок экс-губернатора Ишаева
Защита обжаловала условный срок экс-губернатора Ишаева
Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, получившему условный срок за растрату 7,5 миллиона рублей, заявила РИА Новости его... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:11
2021-03-02T08:11
роснефть
виктор ишаев
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, получившему условный срок за растрату 7,5 миллиона рублей, заявила РИА Новости его адвокат Лариса Мове.В карточке дела стоит отметка о том, что приговор вступил в законную силу 2 марта."Жалобу на приговор отправили заказной почтой", - сказала Мове.В середине февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к 5 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей, а также частично удовлетворил иск "Роснефти" к фигурантам дела, взыскав с них более 7,5 миллиона рублей. Компания просила 23 миллиона.Экс-гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно и 400 тысяч рублей штрафа.Как сообщала пресс-служба СК РФ, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" более чем 7,5 миллиона рублей.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
https://ria.ru/20210301/gubernator-1599516650.html
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роснефть, виктор ишаев, москва, хабаровский край, происшествия

Защита обжаловала условный срок экс-губернатора Ишаева

08:11 02.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, получившему условный срок за растрату 7,5 миллиона рублей, заявила РИА Новости его адвокат Лариса Мове.
В карточке дела стоит отметка о том, что приговор вступил в законную силу 2 марта.
"Жалобу на приговор отправили заказной почтой", - сказала Мове.
В середине февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к 5 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей, а также частично удовлетворил иск "Роснефти" к фигурантам дела, взыскав с них более 7,5 миллиона рублей. Компания просила 23 миллиона.
Экс-гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно и 400 тысяч рублей штрафа.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 21:25
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Как сообщала пресс-служба СК РФ, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" более чем 7,5 миллиона рублей.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
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