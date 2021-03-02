https://ria.ru/20210302/granitsy-1599538291.html

Россия будет открывать границы постепенно, заявила Матвиенко

Россия будет открывать границы постепенно, заявила Матвиенко

Границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, однако пока никто не может дать прогноз, когда это... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:44

2021-03-02T08:44

2021-03-02T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, однако пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что как только она позволит, границы будут постепенно открываться", - сказала она.Спикер отметила, что ситуация с коронавирусом в России объективно улучшается в результате принятых решений, выполняемых санитарно-эпидемиологических требований, дополнительных мер в борьбе с пандемией. Это, убеждена она, и результат начавшейся массовой вакцинации, а также возросшей дисциплины россиян, которые носят маски, перчатки, и соблюдают требования социальной дистанции."По мнению экспертов, действительно, к лету большинство ограничений будет снято в связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом. Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые. И хочется нашим гражданам спасибо сказать, что они прониклись ответственностью", - сказала Матвиенко.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210301/mutatsii-1599503260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф