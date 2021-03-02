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В ФРГ не стали увязывать санкции по Навальному с "Северным потоком — 2"
В ФРГ не стали увязывать санкции по Навальному с "Северным потоком — 2"
Позиция официального Берлина по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным останется без изменений - это разные вопросы. Такая информация содержится РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T01:21
2021-03-02T01:21
россия
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Позиция официального Берлина по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным останется без изменений - это разные вопросы. Такая информация содержится в письменном ответе кабинета министров ФРГ на депутатский запрос, документ опубликован на сайте бундестага.В правительстве Германии отметили, что, так же как и европейские партнеры, считают необходимым ввести "целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России". Однако, подчеркивают в кабмине, "от этого не зависит завершение "Северного потока — 2".Напоминается, что в проекте участвуют более 100 европейских компаний. Благодаря его завершению удастся "покрыть потребности в газе в Западной и Восточной Европе".Ранее в феврале министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства "Северного потока — 2" Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах."Вмешательство в европейский суверенитет"Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится также в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.Официальный Берлин отвергает ограничения против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет", подчеркивается в документе.При этом в бундестаге не исключили, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта "Северный поток — 2", созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания.В конце февраля из-за угрозы американских санкций из "Северного потока — 2" вышли 18 европейских компаний. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании "КВТ-Рус", эксплуатирующей трубоукладчик "Фортуна".Постоянные контакты с СШАВласти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток —2", заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Она не стала отвечать на уточняющие вопросы о содержании этих переговоров. В частности, на вопросы о том, что, согласно сообщениям СМИ, Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и некоторые страны Европы. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы санкционного давления на компании, строящие трубопровод. Он выразил уверенность, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.Ситуация с НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
https://ria.ru/20210301/terpenie-1599521897.html
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россия, северный поток — 2, германия, сша, в мире

В ФРГ не стали увязывать санкции по Навальному с "Северным потоком — 2"

01:21 02.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Позиция официального Берлина по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным останется без изменений - это разные вопросы. Такая информация содержится в письменном ответе кабинета министров ФРГ на депутатский запрос, документ опубликован на сайте бундестага.
В правительстве Германии отметили, что, так же как и европейские партнеры, считают необходимым ввести "целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России". Однако, подчеркивают в кабмине, "от этого не зависит завершение "Северного потока — 2".
Напоминается, что в проекте участвуют более 100 европейских компаний. Благодаря его завершению удастся "покрыть потребности в газе в Западной и Восточной Европе".
Ранее в феврале министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства "Северного потока — 2" Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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"Вмешательство в европейский суверенитет"

Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится также в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.
Официальный Берлин отвергает ограничения против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет", подчеркивается в документе.
При этом в бундестаге не исключили, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта "Северный поток — 2", созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания.
В конце февраля из-за угрозы американских санкций из "Северного потока — 2" вышли 18 европейских компаний. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании "КВТ-Рус", эксплуатирующей трубоукладчик "Фортуна".
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Постоянные контакты с США

Власти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток —2", заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Она не стала отвечать на уточняющие вопросы о содержании этих переговоров. В частности, на вопросы о том, что, согласно сообщениям СМИ, Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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В Wintershall Dea рассказали о финансировании "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и некоторые страны Европы. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы санкционного давления на компании, строящие трубопровод. Он выразил уверенность, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.
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Ситуация с Навальным

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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