https://ria.ru/20210302/gaz-1599527120.html

В ФРГ не стали увязывать санкции по Навальному с "Северным потоком — 2"

В ФРГ не стали увязывать санкции по Навальному с "Северным потоком — 2"

Позиция официального Берлина по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным останется без изменений - это разные вопросы. Такая информация содержится РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T01:21

2021-03-02T01:21

2021-03-02T01:21

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северный поток — 2

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Позиция официального Берлина по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным останется без изменений - это разные вопросы. Такая информация содержится в письменном ответе кабинета министров ФРГ на депутатский запрос, документ опубликован на сайте бундестага.В правительстве Германии отметили, что, так же как и европейские партнеры, считают необходимым ввести "целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России". Однако, подчеркивают в кабмине, "от этого не зависит завершение "Северного потока — 2".Напоминается, что в проекте участвуют более 100 европейских компаний. Благодаря его завершению удастся "покрыть потребности в газе в Западной и Восточной Европе".Ранее в феврале министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства "Северного потока — 2" Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах."Вмешательство в европейский суверенитет"Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится также в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.Официальный Берлин отвергает ограничения против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет", подчеркивается в документе.При этом в бундестаге не исключили, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта "Северный поток — 2", созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания.В конце февраля из-за угрозы американских санкций из "Северного потока — 2" вышли 18 европейских компаний. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании "КВТ-Рус", эксплуатирующей трубоукладчик "Фортуна".Постоянные контакты с СШАВласти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток —2", заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Она не стала отвечать на уточняющие вопросы о содержании этих переговоров. В частности, на вопросы о том, что, согласно сообщениям СМИ, Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и некоторые страны Европы. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы санкционного давления на компании, строящие трубопровод. Он выразил уверенность, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.Ситуация с НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210301/terpenie-1599521897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sevpotok-1599511861.html

https://ria.ru/20210301/finansirovanie-1599426674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/sevpotok-1599299259.html

https://ria.ru/20210226/potok-1599022621.html

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россия, северный поток — 2, германия, сша, в мире